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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Витесс
Хераклес - Витесс: обзор матча 09 января 2021
Хераклес
09.01.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 15 тур
0 : 2
Завершен
Витесс
38'
Р. Преппер (АГ)
83'
М. Беро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Витесс
Желтая карточка
K. Jakobsen
90'
+1
Замена
K. Jakobsen
️️️️
С. ван дер Ватер
87'
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Беро
Пас отдал
Э. Даса
Замена
М. Кнустер
️️️️
М. Ренте
83'
73'
Замена
П. Вруг
️️️️
У. Дарфалу
73'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
У. Таннан
70'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Л. Опенда
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
L. Schoofs
59'
Замена
И. Аззауи
️️️️
Д. Бургзорг
59'
Замена
А. Шоке
️️️️
С. Бакиш
59'
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
52'
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Преппер
Желтая карточка
С. Бакиш
27'
14'
Желтая карточка
Т. Брунс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
4-1-5
28
Бласвих
12
Куальята
5
Ренте
15
3
Преппер
14
Киомурцоглу
20
Влут
18
ван дер Ватер
37
Бургзорг
12
Бакиш
2
4-3-1-2
22
Пасвер
2
Даса
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
10
Брунс
22
Беро
23
Базур
6
Таннан
9
Дарфалу
17
Опенда
18
ван дер Ватер
7
7
18
ван дер Ватер
15
17
де ла Торре
17
де ла Торре
15
5
Ренте
5
Кнустер
5
Кнустер
5
Ренте
37
Бургзорг
98
Аззауи
98
Аззауи
37
Бургзорг
12
Бакиш
17
Шоке
17
Шоке
12
Бакиш
6
Таннан
23
Хейсман
23
Хейсман
6
Таннан
9
Дарфалу
8
Вруг
8
Вруг
9
Дарфалу
17
Опенда
29
Бейтинк
29
Бейтинк
17
Опенда
Остались в запасе
Хераклес
Витесс
0
R. Agca
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
Главный тренер
Джон Стигеман
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
0
R. Agca
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Хераклес - Витесс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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