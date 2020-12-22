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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Утрехт
Эммен - Утрехт: обзор матча 22 декабря 2020
Эммен
22.12.2020, вторник, 20:45
Голландия. Эредивизие, 14 тур
2 : 3
Завершен
Утрехт
27'
М. Араухо
43'
Л. Бернаду
22'
Э. Элиа
60'
Й. ван Овереем
75'
A. Dalmau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Утрехт
Замена
Б. Шолте
️️️️
N. Bakker
85'
76'
Замена
М. Силла
️️️️
Э. Элиа
75'
ГОЛ! 2:3!
A. Dalmau
Пас отдал
Д. Керк
Замена
Д. Авдияй
️️️️
A. Jansen
69'
Замена
S. Sidibe
️️️️
M. Kolar
69'
60'
ГОЛ! 2:2!
Й. ван Овереем
56'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Б. Рамселар
ГОЛ! 2:1!
Л. Бернаду
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Араухо
27'
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Элиа
Пас отдал
С. ван де Стрек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
6
Серхио Пенья
АП
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Эммен
10
Донис Авдияй
ЛВ
11
Симон Тибблинг
ЦП
18
Бен Шолте
АП
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
20
Joey Houweling
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
4-1-1-5
13
Вендорп
20
Араухо
16
23
Бейл
8
Бернаду
6
Пенья
4
21
0
22
26
3-5-2
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
2
ван дер Маарел
4
Хогма
10
Махи
8
ван Овереем
23
Рамселар
11
Элиа
9
Керк
22
ван де Стрек
4
4
18
Шолте
18
Шолте
4
0
10
Авдияй
10
Авдияй
0
21
51
51
21
11
Элиа
9
Силла
9
Силла
11
Элиа
23
Рамселар
9
9
23
Рамселар
Остались в запасе
Эммен
Утрехт
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
20
Joey Houweling
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
2
Sylian Mokono
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
49
Отман Буссаид
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Остались в запасе
20
Joey Houweling
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
2
Sylian Mokono
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
49
Отман Буссаид
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Эммен - Утрехт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
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