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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Хераклес
Витесс - Хераклес: обзор матча 03 октября 2020
Витесс
03.10.2020, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
3 : 0
Завершен
Хераклес
34'
Л. Опенда
37'
У. Дарфалу
63'
У. Таннан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Хераклес
Замена
Х. Гонг
️️️️
У. Таннан
90'
Замена
А. Броя
️️️️
Л. Опенда
74'
66'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
А. Шоке
ГОЛ! 3:0!
У. Таннан
Пас отдал
У. Дарфалу
63'
46'
Замена
J. Cijntje
️️️️
С. Бакиш
46'
Замена
L. Schoofs
️️️️
М. Ренте
46'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
T. Bijleveld
ГОЛ! 2:0!
У. Дарфалу
Пас отдал
Л. Опенда
37'
36'
Желтая карточка
T. Bijleveld
ГОЛ! 1:0!
Л. Опенда
Пас отдал
М. Беро
34'
Желтая карточка
М. Беро
33'
Желтая карточка
У. Таннан
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
4-3-1-2
22
Пасвер
32
Виттек
37
Хайек
5
Дехи
2
Даса
10
Брунс
22
Беро
23
Базур
6
Таннан
9
Дарфалу
17
Опенда
4-2-4
1
5
Ренте
5
Кнустер
2
3
Преппер
14
Киомурцоглу
5
12
Бакиш
17
Шоке
20
Влут
2
6
Таннан
18
Гонг
18
Гонг
6
Таннан
17
Опенда
27
Броя
27
Броя
17
Опенда
5
Ренте
15
15
5
Ренте
5
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
5
17
Шоке
37
Бургзорг
37
Бургзорг
17
Шоке
12
Бакиш
7
7
12
Бакиш
Остались в запасе
Витесс
Хераклес
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
27
Idrissa Toure
ЦФ
23
Дан Хейсман
АП
8
Патрик Вруг
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦП
1
Koen Bucker
ВР
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
27
Idrissa Toure
ЦФ
23
Дан Хейсман
АП
8
Патрик Вруг
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Остались в запасе
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦП
1
Koen Bucker
ВР
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Витесс - Хераклес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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