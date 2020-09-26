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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Витесс
Аякс - Витесс: обзор матча 26 сентября 2020
Аякс
26.09.2020, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 3 тур
2 : 1
Завершен
Витесс
21'
К. Промес
70'
Антони
56'
Р. Базур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Витесс
Замена
Л. Траоре
️️️️
К. Промес
90'
+1
Желтая карточка
Н. Тальяфико
89'
Замена
С. Дест
️️️️
Н. Мазрауи
84'
82'
Желтая карточка
У. Таннан
81'
Желтая карточка
М. Виттек
81'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Э. Даса
ГОЛ! 2:1!
Антони
Пас отдал
М. Кудус
70'
60'
Замена
А. Броя
️️️️
У. Дарфалу
56'
ГОЛ! 1:1!
Р. Базур
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
З. Лабиад
46'
45'
+3
Желтая карточка
Т. Хайек
Желтая карточка
Д. Блинд
45'
+1
Красная карточка
Э. Альварес
44'
35'
Желтая карточка
Т. Брунс
Замена
️️️️
П. Схюрс
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Н. Мазрауи
21'
Желтая карточка
П. Схюрс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
49
Джоб Фролинг
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
Схюрс
3
Мазрауи
4
Альварес
10
Тадич
20
Кудус
7
Антони
10
Промес
52
Лабиад
4-3-1-2
22
Пасвер
2
Даса
37
Хайек
5
Дехи
32
Виттек
10
Брунс
22
Беро
23
Базур
6
Таннан
9
Дарфалу
17
Опенда
52
Лабиад
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
52
Лабиад
3
Мазрауи
8
Дест
8
Дест
3
Мазрауи
10
Промес
2
Траоре
2
Траоре
10
Промес
9
Дарфалу
27
Броя
27
Броя
9
Дарфалу
2
Даса
29
Бейтинк
29
Бейтинк
2
Даса
Остались в запасе
Аякс
Витесс
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
7
Давид Нерес
ПВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
49
Джоб Фролинг
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
7
Давид Нерес
ПВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
49
Джоб Фролинг
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Аякс - Витесс
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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