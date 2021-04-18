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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монако
Бордо - Монако: обзор матча 18 апреля 2021
Бордо
18.04.2021, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 3
Завершен
Монако
29'
К. Фолланд
47'
Ж. Мартинш
90'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монако
90'
ГОЛ! 0:3!
С. Йоветич
Пас отдал
С. Диоп
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
84'
83'
Замена
Флорентину
️️️️
Ю. Фофана
83'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
К. Фолланд
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. У-Джо
82'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Т. Башич
82'
Желтая карточка
М. Зеркан
75'
75'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Ж. Мартинш
66'
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Головин
66'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
Н. де Превилль
️️️️
А. Бен Арфа
63'
Замена
М. Зеркан
️️️️
Р. Уден
62'
47'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Мартинш
Пас отдал
О. Чуамени
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
Замена
Мешер
️️️️
Л. Косиельни
24'
15'
Желтая карточка
Ю. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
17
Мехди Зеркан
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
12
Флорентину
ОП
10
Софьян Диоп
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-3-1
56
Костиль
23
Бенито
44
Байссе
6
Косиельни
20
Сабали
19
Башич
6
Лакуа
29
Адли
8
Бен Арфа
10
Уден
16
У-Джо
4-1-1-2-2
23
Леком
19
Сидибе
3
Марипан
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
6
Косиельни
17
Мешер
17
Мешер
6
Косиельни
19
Башич
14
Сери
14
Сери
19
Башич
10
Уден
17
Зеркан
17
Зеркан
10
Уден
16
У-Джо
31
Траоре
31
Траоре
16
У-Джо
8
Бен Арфа
12
де Превилль
12
де Превилль
8
Бен Арфа
31
Фолланд
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
31
Фолланд
10
Мартинш
2
Агилар
2
Агилар
10
Мартинш
24
Фофана
12
Флорентину
12
Флорентину
24
Фофана
10
Головин
10
Диоп
10
Диоп
10
Головин
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Бордо
Монако
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бордо - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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