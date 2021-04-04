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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ренн
Реймс - Ренн: обзор матча 04 апреля 2021
Реймс
04.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 2
Завершен
Ренн
60'
Б. Диа
81'
Конан
75'
С. Гирасси (П)
83'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Ренн
Замена
Д. Лопи
️️️️
Н. Мбюкю
88'
88'
Замена
К. Гренье
️️️️
Э. Камавинга
Красная карточка
М. Кассама
85'
Желтая карточка
П. Райкович
84'
83'
ГОЛ! 2:2!
С. Гирасси
Пас отдал
Р. дель Кастильо
Замена
К. Сирхейс
️️️️
М. Кафаро
82'
ГОЛ! 2:1!
Конан
81'
76'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Гирасси
Желтая карточка
В. Фас
74'
71'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Б. Бурижо
71'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Трюффер
Замена
А. Зенели
️️️️
М. Думбия
71'
67'
Желтая карточка
М. Терье
ГОЛ! 1:0!
Б. Диа
60'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
39'
39'
Желтая карточка
Б. Бурижо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райкович
33
Конан
4
Фас
25
Фоке
7
Шавалерен
5
Манетси
8
Кассама
7
Думбия
20
Кафаро
11
Мбюкю
22
Диа
4-3-2-1
1
Гомис
14
Траоре
21
Агер
3
Да Силва
3
Трюффер
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Гирасси
11
Мбюкю
30
Лопи
30
Лопи
11
Мбюкю
7
Думбия
9
Зенели
9
Зенели
7
Думбия
20
Кафаро
14
Сирхейс
14
Сирхейс
20
Кафаро
3
Трюффер
27
Мауасса
27
Мауасса
3
Трюффер
6
Камавинга
19
Гренье
19
Гренье
6
Камавинга
27
Бурижо
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
27
Бурижо
Остались в запасе
Реймс
Ренн
7
Дерек Кутеса
ЛВ
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
7
Дерек Кутеса
ЛВ
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Реймс - Ренн
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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