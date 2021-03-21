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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 21 марта 2021
Лион
21.03.2021, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 4
Завершен
ПСЖ
62'
И. Слимани
81'
М. Корне
15'
К. Мбаппе
32'
Д. Перейра
47'
А. Ди Мария
52'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - ПСЖ
Желтая карточка
С. Дьоманде
90'
+1
90'
+1
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Кен
86'
Замена
К. Дагба
️️️️
А. Флоренци
86'
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Гуйе
ГОЛ! 2:4!
М. Корне
Пас отдал
Р. Шерки
81'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Д. Денайе
78'
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
74'
70'
Замена
Неймар
️️️️
К. Мбаппе
ГОЛ! 1:4!
И. Слимани
Пас отдал
М. Корне
62'
Замена
И. Слимани
️️️️
М. Депай
56'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Т. Мендес
56'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Т. Кадевере
56'
52'
ГОЛ! 0:4!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Верратти
47'
ГОЛ! 0:3!
А. Ди Мария
Желтая карточка
Т. Кадевере
40'
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. Перейра
Пас отдал
Маркиньос
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
12
Рафинья
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
3-1-1-2-3
1
Лопеш
6
Марсело
64
Денайе
22
Де Шильо
23
Мендес
8
Какере
70
Корне
11
Пакета
9
Экамби
10
Депай
9
Кадевере
4-2-1-1-2
1
Навас
24
Флоренци
3
Кимпембе
22
Диалло
5
Маркиньос
2
Перейра
5
Гуйе
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Кен
64
Денайе
20
Дьоманде
20
Дьоманде
64
Денайе
9
Кадевере
15
Дюбуа
15
Дюбуа
9
Кадевере
23
Мендес
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
23
Мендес
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
10
Депай
19
Слимани
19
Слимани
10
Депай
9
Кен
7
Дракслер
7
Дракслер
9
Кен
24
Флоренци
2
Дагба
2
Дагба
24
Флоренци
5
Гуйе
21
Эррера
21
Эррера
5
Гуйе
10
Мбаппе
10
Неймар
10
Неймар
10
Мбаппе
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
27
Мало Густо
ПЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
27
Мало Густо
ПЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Лион - ПСЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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