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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Гент
Зюлте-Варегем - Гент: обзор матча 18 апреля 2021
Зюлте-Варегем
18.04.2021, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
2 : 7
Завершен
Гент
80'
Д. Бруно
86'
Э. Плетинкс
14'
А. Кастро-Монтес
29'
Р. Яремчук
40'
А. Кастро-Монтес
48'
М. Нгаду-Нгаджуй
63'
В. Оджиджа-Офое (П)
75'
A. De Bruyn
84'
Р. Яремчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Гент
ГОЛ! 2:7!
Э. Плетинкс
Пас отдал
M. De Smet
86'
84'
ГОЛ! 1:7!
Р. Яремчук
Пас отдал
Н. Дорш
ГОЛ! 1:6!
Д. Бруно
80'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Д. Марк
77'
75'
ГОЛ! 0:6!
A. De Bruyn
Пас отдал
М. Мохаммади
70'
Замена
A. De Bruyn
️️️️
А. Кастро-Монтес
69'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Т. Тиссудали
69'
Замена
С. Кумс
️️️️
В. Оджиджа-Офое
Замена
P. Armenakas
️️️️
Т. Хоры
67'
Замена
M. De Smet
️️️️
O. Govea
66'
Замена
А. Колассен
️️️️
I. Seck
66'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
В. Оджиджа-Офое
60'
Замена
Н. Дорш
️️️️
Р. Безус
57'
Желтая карточка
Р. Безус
Желтая карточка
O. Deschacht
51'
48'
ГОЛ! 0:4!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
40'
ГОЛ! 0:3!
А. Кастро-Монтес
Пас отдал
М. Мохаммади
Желтая карточка
Д. Марк
30'
29'
ГОЛ! 0:2!
Р. Яремчук
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Кастро-Монтес
Пас отдал
Р. Яремчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
45
Olivier Deschacht
ЦЗ
6
Omar Govea
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Гент
26
Синан Болат
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
90
Роман Безус
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
44
Eike Bansen
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
16
Сулайман Маррех
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-2-2-3
69
Бостин
28
Де Бок
28
Плетинкс
45
25
Хамфрис
25
Марк
6
21
9
Бруно
25
Хоры
9
Фоссен
3-3-2-1-1
26
Болат
5
Мохаммади
21
Ханше-Ольсен
31
Годо
17
Кастро-Монтес
42
Овусу
32
Нгаду-Нгаджуй
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
9
Тиссудали
9
Яремчук
21
25
Колассен
25
Колассен
21
25
Хоры
23
23
25
Хоры
25
Марк
6
6
25
Марк
6
29
29
6
17
Кастро-Монтес
14
14
17
Кастро-Монтес
90
Безус
6
Дорш
6
Дорш
90
Безус
9
Тиссудали
14
Маледе
14
Маледе
9
Тиссудали
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Гент
19
Шейк Тиам
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
1
Сэмми Боссут
ВР
44
Eike Bansen
ВР
Главный тренер
Франки Дюри
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
33
Дави Руф
ВР
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остались в запасе
19
Шейк Тиам
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
1
Сэмми Боссут
ВР
44
Eike Bansen
ВР
Остались в запасе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
33
Дави Руф
ВР
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Вим Де Деккер
Статистика матча Зюлте-Варегем - Гент
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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