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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Стандард
Шарлеруа - Стандард: обзор матча 04 октября 2020
Шарлеруа
04.10.2020, воскресенье, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Стандард
87'
М. Фалл
84'
Н. Раскин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Стандард
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
89'
ГОЛ! 1:1!
М. Фалл
Пас отдал
Р. Мориока
87'
87'
Замена
Э. Шамир
️️️️
С. Амалла
Замена
Д. Энен
️️️️
G. Gillet
85'
Замена
К. Нкуба
️️️️
А. Голизаде
85'
84'
ГОЛ! 0:1!
Н. Раскин
Пас отдал
С. Амалла
72'
Желтая карточка
З. Ванхесден
Желтая карточка
Ш. Николсон
46'
Замена
M. Diagne
️️️️
S. Willems
46'
44'
Желтая карточка
С. Амалла
36'
Замена
Д. Чоп
️️️️
Д. Мюлека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
23
Steeven Willems
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
17
Stergos Marinos
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
15
Лукас Рибейро
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-2-1-4
30
Пеннето
18
Кайембе
23
24
Дессоле
88
Мориока
23
Илаймахаритра
8
Голизаде
30
11
Николсон
11
7
Фалл
3-2-3-2
16
Бодар
34
Гавори
13
Ванхесден
20
Бокади
19
Фай
3
Дюсенн
43
Раскин
59
Цимирот
21
Амалла
11
Мюлека
15
Тапсоба
23
77
77
23
8
Голизаде
27
Нкуба
27
Нкуба
8
Голизаде
30
8
Энен
8
Энен
30
21
Амалла
15
Шамир
15
Шамир
21
Амалла
11
Мюлека
9
Чоп
9
Чоп
11
Мюлека
Остались в запасе
Шарлеруа
Стандард
15
Лукас Рибейро
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
17
Stergos Marinos
ЦЗ
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
8
Дамьян Павлович
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
30
Лоран Хенкине
ВР
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
15
Лукас Рибейро
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
17
Stergos Marinos
ЦЗ
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
Остались в запасе
8
Дамьян Павлович
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
30
Лоран Хенкине
ВР
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Шарлеруа - Стандард
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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