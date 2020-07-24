Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Портленд
Лос-Анджелес - Портленд: обзор матча 24 июля 2020
Лос-Анджелес
24.07.2020, пятница, 05:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Портленд
36'
B. Wright-Phillips
40'
М. Кайе
7'
Я. Незгода
81'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Портленд
89'
Замена
J. Villafaña
️️️️
М. Фарфан
81'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
Б. Туилома
69'
Замена
D. Valeri
️️️️
Э. Поло
69'
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
К. Паредес
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Ф. Гинелла
67'
Замена
Э. Нахар
️️️️
B. Wright-Phillips
67'
Замена
M. El-Munir
️️️️
Д. Паласиос
67'
65'
Желтая карточка
К. Паредес
Желтая карточка
Э. Атуэста
60'
58'
Замена
Ж. Эбобиссе
️️️️
Я. Незгода
54'
Желтая карточка
С. Бланко
46'
Замена
Й. Чара
️️️️
М. Лориа
ГОЛ! 2:1!
М. Кайе
Пас отдал
Б. Родригес
40'
ГОЛ! 1:1!
B. Wright-Phillips
Пас отдал
Л. Блессинг
36'
29'
Желтая карточка
C. Duvall
7'
ГОЛ! 0:1!
Я. Незгода
Пас отдал
С. Бланко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
24
Энди Поло
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Alejandro Guido
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
19
Bryce Duke
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
8
Йимми Чара
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
3-4-3
13
33
Блэкмон
4
Сегура
6
Паласиос
15
Блессинг
20
Атуэста
14
Кайе
45
Гинелла
9
Росси
7
Родригес
99
4-3-3
12
Кларк
28
Туилома
13
Жупарич
3
Фарфан
15
29
Бланко
21
Чара
8
Паредес
44
Лориа
24
Поло
11
Незгода
99
31
Нахар
31
Нахар
99
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
6
Паласиос
13
13
6
Паласиос
3
Фарфан
4
4
3
Фарфан
44
Лориа
8
Чара
8
Чара
44
Лориа
24
Поло
8
8
24
Поло
8
Паредес
19
Уильямсон
19
Уильямсон
8
Паредес
11
Незгода
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
11
Незгода
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Портленд
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
19
Bryce Duke
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
15
Alejandro Guido
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
19
Bryce Duke
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
15
Alejandro Guido
ЦП
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Лос-Анджелес - Портленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
Новости команд
Все
Лос-Анджелес
Портленд
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+