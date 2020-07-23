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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Миннесота Юнайтед
Колорадо - Миннесота Юнайтед: обзор матча 23 июля 2020
Колорадо
23.07.2020, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
19'
К. Камара
59'
J. Lewis
36'
E. Finlay
43'
E. Finlay
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Миннесота Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
J. Aja
Замена
Б. Галван
️️️️
Ю. Намли
90'
+1
86'
Замена
M. Hairston
️️️️
E. Finlay
86'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Р. Лод
Желтая карточка
Л. Абубакар
85'
85'
Желтая карточка
О. Алонсо
Замена
К. Бассетт
️️️️
Д. Рубио
82'
74'
Замена
A. Schoenfeld
️️️️
Л. Амарилья
Желтая карточка
К. Акоста
72'
ГОЛ! 2:2!
J. Lewis
59'
58'
Желтая карточка
Р. Лод
Замена
J. Lewis
️️️️
N. Benezet
55'
Замена
Н. Мескида
️️️️
C. Warner
55'
Желтая карточка
D. Moor
52'
43'
ГОЛ! 1:2!
E. Finlay
Пас отдал
R. Metanire
36'
ГОЛ! 1:1!
E. Finlay
Пас отдал
Я. Грегуш
ГОЛ! 1:0!
К. Камара
Пас отдал
N. Benezet
19'
15'
Желтая карточка
Х. Дотсон
12'
Желтая карточка
Л. Амарилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
3
Jose Aja
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Колорадо
15
Andre Rawls
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
33
Deklan Wynne
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Миннесота Юнайтед
14
Marlon Hairston
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
4-2-4
23
Ярброу
2
5
Абубакар
23
Винс
3
3
Акоста
7
Намли
32
11
Рубио
85
Камара
99
4-5-1
21
3
77
Гаспер
20
15
Боксолл
6
Алонсо
13
17
Лод
31
Дотсон
21
Грегуш
9
Амарилья
7
Намли
16
Галван
16
Галван
7
Намли
32
20
Мескида
20
Мескида
32
11
Рубио
17
Бассетт
17
Бассетт
11
Рубио
99
14
14
99
13
14
14
13
9
Амарилья
12
12
9
Амарилья
17
Лод
44
Эдвардс
44
Эдвардс
17
Лод
Остались в запасе
Колорадо
Миннесота Юнайтед
6
Остон Трасти
ЦЗ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
15
Andre Rawls
ВР
33
Deklan Wynne
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
6
Остон Трасти
ЦЗ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
15
Andre Rawls
ВР
33
Deklan Wynne
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
Остались в запасе
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Колорадо - Миннесота Юнайтед
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
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