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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити: обзор матча 22 июля 2020
Реал Солт-Лейк
22.07.2020, среда, 16:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Канзаc Сити
1'
Д. Расселл
86'
G. Fernandes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
86'
ГОЛ! 0:2!
G. Fernandes
Пас отдал
А. Пулидо
84'
Замена
G. Fernandes
️️️️
Д. Расселл
84'
Замена
Д. Шаллой
️️️️
K. Shelton
Замена
J. Ramirez
️️️️
К. Бэйрд
77'
Замена
G. Rossi
️️️️
Д. Крейлах
72'
Желтая карточка
Ж. Глад
71'
67'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Д. Бусио
67'
Замена
A. Dia
️️️️
L. Martins
Замена
П. Руис
️️️️
K. Beckerman
64'
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Мерам
64'
62'
Желтая карточка
G. Smith
58'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
56'
Желтая карточка
Д. Бусио
Желтая карточка
K. Beckerman
55'
Замена
D. Martinez
️️️️
S. Johnson
46'
Желтая карточка
S. Johnson
40'
36'
Желтая карточка
И. Санчес
Желтая карточка
Э. Холт
20'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Расселл
Пас отдал
А. Пулидо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
20
Эрик Холт
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
5
Kyle Beckerman
ЦФ
50
Sam Johnson
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
16
Graham Smith
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
19
Luke Mulholland
ЦФ
0
G. Rossi
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Канзаc Сити
45
Richard SÃ¡nchez
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
75
Wan Kuzain
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
4-3-3
18
МакМат
20
Холт
15
Глад
4
22
Эррера
21
Бэйрд
25
22
Мерам
87
Крейлах
50
5
3-2-5
29
8
14
Пунчец
14
15
Эспиноза
6
Санчес
16
77
Расселл
9
Пулидо
11
6
Бусио
22
Мерам
16
Чанг
16
Чанг
22
Мерам
87
Крейлах
0
0
87
Крейлах
5
17
Руис
17
Руис
5
21
Бэйрд
10
10
21
Бэйрд
50
21
21
50
14
13
13
14
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
6
Бусио
6
Кинда
6
Кинда
6
Бусио
11
20
Шаллой
20
Шаллой
11
77
Расселл
11
11
77
Расселл
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
3
Тате Шмитт
ЛЗ
19
Luke Mulholland
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
75
Wan Kuzain
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
45
Richard SÃ¡nchez
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
3
Тате Шмитт
ЛЗ
19
Luke Mulholland
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
Остались в запасе
75
Wan Kuzain
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
45
Richard SÃ¡nchez
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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