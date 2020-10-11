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Расписание матчей
Лига наций
Россия - Турция
Россия - Турция: обзор матча 11 октября 2020
Россия
11.10.2020, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа B3, 3 тур
1 : 1
Завершен
Турция
28'
А. Миранчук
62'
К. Караман
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Турция
90'
+2
Замена
Э. Унал
️️️️
Б. Йылмаз
90'
+2
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
Д. Фомин
️️️️
А. Мостовой
90'
85'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
80'
Замена
А. Омюр
️️️️
К. Караман
80'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
М. Текдемир
75'
Желтая карточка
О. Кабак
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Ионов
70'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
А. Миранчук
70'
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Караман
Пас отдал
М. Демирал
Замена
Д. Черышев
️️️️
Д. Кузяев
59'
49'
Желтая карточка
Д. Ундер
46'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Э. Караджа
Желтая карточка
А. Семенов
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Р. Зобнин
28'
27'
Желтая карточка
М. Текдемир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Умут Мерас
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
14
Махмут Текдемир
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
17
Эфеджан Караджа
ПП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
9
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
3
Александр Жиров
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Гекхан Аккан
ВР
18
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
19
Эмре Килинк
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
4-3-2-1
1
Шунин
18
Жирков
13
Кудряшов
5
Семенов
4
Караваев
7
Оздоев
11
Зобнин
23
Кузяев
21
Миранчук
20
Ионов
22
Дзюба
4-1-3-2
1
Гюнок
2
Челик
15
Кабак
3
Демирал
13
Мерас
14
Текдемир
17
Караджа
6
Туфан
10
Чалханоглу
9
Караман
17
Йылмаз
Мостовой
74
Фомин
74
Фомин
Мостовой
21
Миранчук
8
Газинский
8
Газинский
21
Миранчук
23
Кузяев
6
Черышев
6
Черышев
23
Кузяев
20
Ионов
10
Мостовой
10
Мостовой
20
Ионов
10
Чалханоглу
11
Языджи
11
Языджи
10
Чалханоглу
14
Текдемир
5
Йокушлу
5
Йокушлу
14
Текдемир
9
Караман
20
Омюр
20
Омюр
9
Караман
17
Караджа
7
Ундер
7
Ундер
17
Караджа
17
Йылмаз
9
Унал
9
Унал
17
Йылмаз
Остались в запасе
Россия
Турция
1
Матвей Сафонов
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
3
Александр Жиров
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Гекхан Аккан
ВР
18
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
8
Дорухан Токез
ЦП
19
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Матвей Сафонов
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
3
Александр Жиров
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Гекхан Аккан
ВР
18
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
8
Дорухан Токез
ЦП
19
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Россия - Турция
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Где смотреть матч:
Первый канал
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