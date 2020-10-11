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Расписание матчей
Лига наций
Англия - Бельгия
Англия - Бельгия: обзор матча 11 октября 2020
Англия
11.10.2020, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа A2, 3 тур
2 : 1
Завершен
Бельгия
39'
М. Рэшфорд (П)
64'
М. Маунт
16'
Р. Лукаку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Бельгия
Замена
Д. Санчо
️️️️
М. Маунт
89'
83'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Я. Карраско
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Т. Александер-Арнольд
79'
73'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
Г. Кейн
️️️️
Д. Калверт-Льюин
65'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. Хендерсон
65'
ГОЛ! 2:1!
М. Маунт
Пас отдал
К. Триппьер
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Рэшфорд
39'
38'
Желтая карточка
Т. Менье
Желтая карточка
Д. Райс
32'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Джейдон Санчо
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
21
Дэнни Ингс
ЦФ
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
1
Дави Руф
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Яри Версхарен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
6
Магуайр
15
Дайер
12
Триппьер
4
Райс
2
Александер-Арнольд
8
Хендерсон
11
Рэшфорд
19
Маунт
19
Калверт-Льюин
3-2-2-2-1
12
Миньоле
4
Боята
21
Кастань
2
Алдервейрелд
15
Менье
18
Денайе
8
Тилеманс
6
Витсель
7
Де Брюйне
11
Карраско
9
Лукаку
19
Маунт
17
Санчо
17
Санчо
19
Маунт
2
Александер-Арнольд
24
Джеймс
24
Джеймс
2
Александер-Арнольд
8
Хендерсон
14
Филлипс
14
Филлипс
8
Хендерсон
19
Калверт-Льюин
9
Кейн
9
Кейн
19
Калверт-Льюин
7
Де Брюйне
22
Версхарен
22
Версхарен
7
Де Брюйне
11
Карраско
11
Доку
11
Доку
11
Карраско
Остались в запасе
Англия
Бельгия
22
Ник Поуп
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Джек Грилиш
ЛВ
21
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
12
Томас Камински
ВР
1
Дави Руф
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Джек Грилиш
ЛВ
21
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
12
Томас Камински
ВР
1
Дави Руф
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Англия - Бельгия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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