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Расписание матчей
Лига наций
Дания - Англия
Дания - Англия: обзор матча 08 сентября 2020
Дания
08.09.2020, вторник, 21:45
Лига наций, группа A2, 2 тур
0 : 0
Завершен
Англия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Англия
86'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
С. Кьер
️️️️
М. Брейтуэйт
82'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
К. Дольберг
76'
76'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
К. Филлипс
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
К. Нергор
73'
60'
Замена
М. Маунт
️️️️
Д. Санчо
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Занка
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
24
Роберт Сков
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
17
Джейдон Санчо
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
5
Йоаким Меле
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
25
Андерс Кристиансен
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Англия
22
Ник Поуп
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
18
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
21
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
2-1-2-2-3
1
Шмейхель
13
Занка
13
Кристенсен
8
Делэни
18
Васс
15
Нергор
10
Эриксен
24
Сков
20
Поульсен
9
Брейтуэйт
12
Дольберг
3-4-2-1
1
Пикфорд
15
Дайер
22
Гомес
16
Коди
2
Александер-Арнольд
4
Райс
14
Филлипс
12
Триппьер
17
Санчо
10
Стерлинг
9
Кейн
9
Брейтуэйт
4
Кьер
4
Кьер
9
Брейтуэйт
15
Нергор
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
15
Нергор
12
Дольберг
14
Фалк-Йенсен
14
Фалк-Йенсен
12
Дольберг
17
Санчо
19
Маунт
19
Маунт
17
Санчо
2
Александер-Арнольд
18
Мэйтленд-Найлс
18
Мэйтленд-Найлс
2
Александер-Арнольд
14
Филлипс
17
Грилиш
17
Грилиш
14
Филлипс
Остались в запасе
Дания
Англия
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
5
Йоаким Меле
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Андерс Кристиансен
ЦП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
22
Ник Поуп
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
5
Йоаким Меле
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Андерс Кристиансен
ЦП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Дания - Англия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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