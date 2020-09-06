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Расписание матчей
Лига наций
Испания - Украина
Испания - Украина: обзор матча 06 сентября 2020
Испания
06.09.2020, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A4, 2 тур
4 : 0
Завершен
Украина
3'
С. Рамос (П)
29'
С. Рамос
32'
А. Фати
84'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Украина
90'
+1
Желтая карточка
В. Коваленко
ГОЛ! 4:0!
Ф. Торрес
84'
79'
Замена
В. Коваленко
️️️️
А. Ярмоленко
77'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ж. Морено
74'
Замена
О. Родригес
️️️️
Родри
69'
63'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
И. Харатин
Замена
Э. Гарсия
️️️️
С. Рамос
61'
55'
Замена
В. Цыганков
️️️️
Марлос
Желтая карточка
Родри
37'
ГОЛ! 3:0!
А. Фати
Пас отдал
С. Регилон
32'
ГОЛ! 2:0!
С. Рамос
Пас отдал
Д. Ольмо
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Рамос
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
16
Родри
ОП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
9
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Марлос
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Испания
23
Унаи Симон
ВР
13
Кепа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Оскар Родригес
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Родриго
ЦФ
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Евгений Макаренко
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
13
Владислав Супряга
ЦФ
19
Алуизио Мораес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Де Хеа
14
Регилон
4
Торрес
15
Рамос
22
Навас
16
Родри
10
Алькантара
6
Мерино
25
Фати
10
Ольмо
9
Морено
3-3-1-2-1
12
Пятов
2
Михайличенко
22
Матвиенко
4
Кривцов
18
Тымчик
14
Харатин
17
Зинченко
8
Малиновский
11
Марлос
7
Ярмоленко
9
Яремчук
16
Родри
18
Родригес
18
Родригес
16
Родри
9
Морено
7
Торрес
7
Торрес
9
Морено
15
Рамос
4
Гарсия
4
Гарсия
15
Рамос
11
Марлос
15
Цыганков
15
Цыганков
11
Марлос
14
Харатин
5
Сидорчук
5
Сидорчук
14
Харатин
7
Ярмоленко
9
Коваленко
9
Коваленко
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Испания
Украина
23
Унаи Симон
ВР
13
Кепа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
21
Александр Караваев
ПЗ
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Владислав Супряга
ЦФ
19
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
13
Кепа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
9
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Караваев
ПЗ
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Владислав Супряга
ЦФ
19
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Испания - Украина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Альфредо ди Стефано
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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