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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Стабек
Викинг - Стабек: обзор матча 16 августа 2020
Викинг
16.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
3 : 3
Завершен
Стабек
42'
В. Бериша
53'
З. Битики
58'
В. Бериша (П)
22'
M. Lundal
29'
Э. Бохинен
81'
K. Kinoshita
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Стабек
81'
ГОЛ! 3:3!
K. Kinoshita
Пас отдал
M. Solheim
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
Я. де Ланлай
68'
64'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
M. Lundal
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Бериша
58'
57'
Желтая карточка
M. Solheim
ГОЛ! 2:2!
З. Битики
Пас отдал
А. Нильсен Перейра
53'
50'
Желтая карточка
У. Ветлесен
Желтая карточка
К. Лекберг
49'
46'
Замена
E. Jonassen
️️️️
Y. Amankwah
ГОЛ! 1:2!
В. Бериша
Пас отдал
А. Нильсен Перейра
42'
29'
ГОЛ! 0:2!
Э. Бохинен
28'
Пенальти не реализован!
Э. Бохинен
22'
ГОЛ! 0:1!
M. Lundal
Пас отдал
У. Ветлесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Джо Белл
ОП
16
Кристоффер Лекберг
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
21
Magnus Lundal
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
АП
13
Michael Crowe
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
8
Johnny Furdal
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
30
Peder Vogt
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Остбю
19
Перейра
3
Веватне
5
Хеггхейм
8
Белл
16
Лекберг
29
Ибрахимай
11
Битики
14
Бериша
11
де Ланлай
9
2-3-5
12
Сандберг
21
Ханше-Ольсен
3
32
Бохинен
10
Ветлесен
67
21
20
Эдвардсен
5
2
17
11
де Ланлай
10
10
11
де Ланлай
3
26
26
3
21
22
Ботхейм
22
Ботхейм
21
Остались в запасе
Викинг
Стабек
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
13
Michael Crowe
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Johnny Furdal
ЦФ
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
АП
26
Jefferson De Souza
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
30
Peder Vogt
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
18
Ромен Гэлл
ЦП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
13
Michael Crowe
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Johnny Furdal
ЦФ
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
АП
26
Jefferson De Souza
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Vogt
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
18
Ромен Гэлл
ЦП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Викинг - Стабек
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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