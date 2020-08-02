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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Русенборг
Одд - Русенборг: обзор матча 02 августа 2020
Одд
02.08.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
2 : 1
Завершен
Русенборг
28'
K. Jakobsen
55'
Э. Рашани
68'
К. Хольс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Русенборг
Замена
Ф. Реннинген Йоргенсен
️️️️
М. Бакенга
79'
Замена
Б. Нжие
️️️️
М. Андре Кааса
78'
68'
ГОЛ! 2:1!
К. Хольс
Пас отдал
А. Трондсен
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
K. Jakobsen
68'
61'
Замена
Э. Сейде
️️️️
P. AndrÃ© Helland
61'
Замена
Г. Осен
️️️️
П. Скьельбред
61'
Замена
Д. Исламович
️️️️
Э. Тагсет
ГОЛ! 2:0!
Э. Рашани
55'
46'
Желтая карточка
P. AndrÃ© Helland
37'
Желтая карточка
Э. Ховланд
ГОЛ! 1:0!
K. Jakobsen
Пас отдал
В. Хофф
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Билал Нжие
ПВ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
37
Mikael TÃ¶rset Johnsen
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
4-3-1-2
1
Россбах
33
Риса
4
Бьортуфт
21
Хаген
2
Рууд
15
Кааса
15
Хофф
16
Китолано
19
Рашани
90
Бакенга
7
4-3-3
1
Лунд
29
Рейтан
71
Вальсвик
3
Ховланд
16
Трондсен
16
Закариассен
20
Тагсет
5
Скьельбред
10
19
Бервен
19
Хольс
90
Бакенга
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
90
Бакенга
15
Кааса
10
Нжие
10
Нжие
15
Кааса
7
14
14
7
5
Скьельбред
23
Осен
23
Осен
5
Скьельбред
10
35
Сейде
35
Сейде
10
20
Тагсет
9
Исламович
9
Исламович
20
Тагсет
Остались в запасе
Одд
Русенборг
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
12
Сандер Тангвик
ВР
37
Mikael TÃ¶rset Johnsen
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
Остались в запасе
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
37
Mikael TÃ¶rset Johnsen
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Одд - Русенборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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