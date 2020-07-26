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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Стабек
Старт - Стабек: обзор матча 26 июля 2020
Старт
26.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
0 : 0
Завершен
Стабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Стабек
Замена
K. Skaanes
️️️️
I. Twum
88'
Желтая карточка
I. Twum
84'
82'
Замена
Ф. Валенчич
️️️️
Э. Ботхейм
Замена
E. Børufsen
️️️️
К. Кабран
67'
Замена
М. Угланд
️️️️
E. Marković
66'
Желтая карточка
E. Marković
62'
Замена
С. Скалевик
️️️️
M. Ramsland
58'
57'
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
У. Ветлесен
57'
Замена
M. Lundal
️️️️
Р. Гэлл
Желтая карточка
К. Кабран
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
11
Кевин Кабран
АП
18
Martin Ramsland
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Старт
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
50
Henrik Dahl
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
30
Adnan Hadzic
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
22
Will Donkin
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
2-1-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
32
Вихне
11
Кабран
15
20
11
18
4
1-4-5
12
Сандберг
21
Ханше-Ольсен
67
10
Ветлесен
18
Гэлл
32
Бохинен
2
22
Ботхейм
17
26
5
18
15
Скалевик
15
Скалевик
18
18
19
19
18
15
18
Угланд
18
Угланд
15
11
Кабран
14
14
11
Кабран
18
Гэлл
21
21
18
Гэлл
22
Ботхейм
9
Валенчич
9
Валенчич
22
Ботхейм
10
Ветлесен
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
10
Ветлесен
Остались в запасе
Старт
Стабек
50
Henrik Dahl
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
30
Adnan Hadzic
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
22
Will Donkin
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
50
Henrik Dahl
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
30
Adnan Hadzic
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
22
Will Donkin
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Старт - Стабек
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Сор Арена
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Старт
Стабек
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2021.02.15 12:11
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2021.02.15 17:04
1
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2021.02.15 12:48
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2021.02.15 12:11
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