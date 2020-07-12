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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Стабек
Кристиансунд - Стабек: обзор матча 12 июля 2020
Кристиансунд
12.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
1 : 2
Завершен
Стабек
12'
Б. Сермо
14'
Э. Бохинен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Стабек
Замена
A. Coly
️️️️
Б. Сермо
83'
Желтая карточка
E. Sivertsen
71'
71'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
D. Maatsen
Замена
Б. Бай
️️️️
С. Серли
68'
Замена
А. Диоп
️️️️
О. Скарсем
68'
Замена
A. Askar
️️️️
Ф. Кастрати
67'
61'
Замена
Р. Гэлл
️️️️
M. Lundal
52'
Желтая карточка
Э. Бохинен
14'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Бохинен
ГОЛ! 1:0!
Б. Сермо
Пас отдал
Л. Каллудра
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Кристиансунд
19
Aliou Coly
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
77
Amin Askar
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
4-5-1
30
15
28
Психе
5
Сермо
5
10
Серли
6
10
Каллудра
90
Пеллегрино
77
Скарсем
15
Кастрати
1-3-5
12
Сандберг
21
Ханше-Ольсен
32
Бохинен
10
Ветлесен
67
5
11
20
Эдвардсен
21
30
15
Кастрати
77
77
15
Кастрати
77
Скарсем
28
Диоп
28
Диоп
77
Скарсем
10
Серли
13
Бай
13
Бай
10
Серли
5
Сермо
19
19
5
Сермо
11
6
Исаксен
6
Исаксен
11
21
18
Гэлл
18
Гэлл
21
Остались в запасе
Кристиансунд
Стабек
24
Eirik Johansen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
26
Emil Jonassen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
26
Emil Jonassen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Кристиансунд - Стабек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
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2021.02.15 12:11
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