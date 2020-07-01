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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Мьёндален
Олесунн - Мьёндален: обзор матча 01 июля 2020
Олесунн
01.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 3
Завершен
Мьёндален
83'
Н. Кастро (П)
28'
S. Lalle Ibrahim
31'
В. Драгснес
90+8'
С. Лизет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Мьёндален
90'
+8
ГОЛ! 1:3!
С. Лизет
Вторая желтая
С. Хауген
90'
84'
Замена
️️️️
Л. Ольден Ларсен
84'
Замена
К. Янсен
️️️️
J. Solberg
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Кастро
83'
64'
Замена
F. Brustad
️️️️
S. Lalle Ibrahim
Замена
D. Klinkenberg
️️️️
J. Hatlehol
63'
Замена
S. Sno
️️️️
P. Orry Larsen
63'
54'
Замена
M. Ovenstad
️️️️
T. Brochmann
54'
Замена
С. Лизет
️️️️
C. Gauseth
Желтая карточка
С. Хауген
48'
Замена
Н. Кастро
️️️️
M. Karlsbakk
46'
41'
Желтая карточка
T. Brochmann
31'
ГОЛ! 0:2!
В. Драгснес
28'
ГОЛ! 0:1!
S. Lalle Ibrahim
12'
Желтая карточка
Л. Ольден Ларсен
9'
Желтая карточка
S. Aasmundsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
4
Jonas Gronner
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
1
Sosha Makani
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Олесунн
9
Никлас Кастро
ЛВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
2
Shaquill Sno
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
1-1-1-5
20
Олафссон
77
Бизоза
7
Нордли
19
1
36
8
15
1-1-5
20
Драгснес
7
Ларсен
7
5
4
15
33
19
2
2
19
8
9
Кастро
9
Кастро
8
16
6
6
16
6
3
Янсен
3
Янсен
6
7
17
17
7
22
8
8
22
11
23
Лизет
23
Лизет
11
Остались в запасе
Олесунн
Мьёндален
9
Сигурд Хауген
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
9
Сигурд Хауген
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Олесунн - Мьёндален
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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