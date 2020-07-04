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Расписание матчей
Германия. Кубок
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 04 июля 2020
Байер
04.07.2020, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
2 : 4
Завершен
Бавария
63'
С. Бендер
90+4'
К. Хаверц (П)
16'
Д. Алаба
24'
С. Гнабри
59'
Р. Левандовски
89'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Байер - Бавария
ГОЛ с пенальти! 2:4!
К. Хаверц
90'
+4
89'
ГОЛ! 1:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
И. Перишич
87'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
С. Гнабри
87'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Т. Мюллер
Замена
М. Вайзер
️️️️
Л. Бендер
81'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Л. Бэйли
76'
69'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Д. Боатенг
67'
Желтая карточка
Р. Левандовски
64'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Коман
ГОЛ! 1:3!
С. Бендер
Пас отдал
К. Демирбай
63'
59'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Нойер
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ю. Баумгартлингер
46'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Н. Амири
46'
Желтая карточка
Венделл
28'
24'
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
Пас отдал
Й. Киммих
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Иван Перишич
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Градецки
18
Венделл
5
Бендер
12
Тапсоба
8
Бендер
14
Баумгартлингер
10
Амири
20
Арангис
19
Диаби
29
Хаверц
17
Бэйли
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
8
Бендер
8
Вайзер
8
Вайзер
8
Бендер
14
Баумгартлингер
26
Демирбай
26
Демирбай
14
Баумгартлингер
17
Бэйли
38
Беллараби
38
Беллараби
17
Бэйли
10
Амири
31
Фолланд
31
Фолланд
10
Амири
7
Гнабри
11
Коутиньо
11
Коутиньо
7
Гнабри
21
Коман
5
Перишич
5
Перишич
21
Коман
17
Боатенг
21
Эрнандес
21
Эрнандес
17
Боатенг
13
Мюллер
6
Алькантара
6
Алькантара
13
Мюллер
Остались в запасе
Байер
Бавария
7
Флориан Вирц
АП
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
7
Флориан Вирц
АП
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Байер - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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