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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Силькеборг
Оденсе - Силькеборг: обзор матча 08 июля 2020
Оденсе
08.07.2020, среда, 21:00
Дания. Суперлига, группа B, 6 тур
1 : 3
Завершен
Силькеборг
55'
M. Hyllegaard
12'
E. Holten
26'
E. Holten
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Силькеборг
86'
Желтая карточка
Ф. Лесняк
80'
Замена
V. Nambishi
️️️️
М. Каалунд
71'
Желтая карточка
J. Okkels
66'
Замена
J. Okkels
️️️️
Н. Валлис
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
M. Hyllegaard
62'
Замена
️️️️
O. Lund
62'
58'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
В. Моберг
ГОЛ! 1:2!
M. Hyllegaard
Пас отдал
А. Клинге
55'
Желтая карточка
O. Lund
50'
Желтая карточка
J. Harboe
47'
26'
ГОЛ! 0:2!
E. Holten
Пас отдал
В. Моберг
12'
ГОЛ! 0:1!
E. Holten
Пас отдал
Н. Валлис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
17
Jonathan Harboe
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
12
S. Crone
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Оденсе
43
Mathias Brems
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Силькеборг
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
8
Филип Лесняк
ЦП
24
Jeppe Gertsen
ЦФ
0
V. Nambishi
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
3-1-3
1
3
4
2
19
Клинге
26
8
17
4-4-1
1
Хедвалль
12
45
Хагельскьер
29
Карстенсен
32
Алвес
18
Каалунд
6
Моберг
7
Валлис
6
Бринк
11
26
23
23
26
18
Каалунд
0
0
18
Каалунд
6
Моберг
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
6
Моберг
Маттссон
8
Лесняк
8
Лесняк
Маттссон
7
Валлис
19
19
7
Валлис
Остались в запасе
Оденсе
Силькеборг
43
Mathias Brems
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
24
Jeppe Gertsen
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
43
Mathias Brems
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Остались в запасе
24
Jeppe Gertsen
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Оденсе - Силькеборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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