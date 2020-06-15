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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Оденсе
Силькеборг - Оденсе: обзор матча 15 июня 2020
Силькеборг
15.06.2020, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
6 : 0
Завершен
Оденсе
25'
Ж. Брумадо
28'
Н. Валлис
46'
Ж. Брумадо
52'
М. Эмиль Мадсен
73'
E. Holten
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Силькеборг - Оденсе
86'
Желтая карточка
K. Larsen
Замена
S. Maholli
️️️️
Ф. Лесняк
86'
Замена
М. Бринк
️️️️
В. Моберг
75'
ГОЛ! 5:0!
E. Holten
73'
71'
Замена
️️️️
Й. Тверсков
Замена
E. Holten
️️️️
Ж. Брумадо
55'
Замена
J. Okkels
️️️️
Н. Валлис
55'
ГОЛ! 4:0!
М. Эмиль Мадсен
Пас отдал
М. Каалунд
52'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Брумадо
Пас отдал
Ф. Лесняк
46'
46'
Замена
М. Опондо
️️️️
С. Свендсен
46'
Замена
K. Larsen
️️️️
А. Элис Трандарсон
46'
Замена
J. Skjelvik
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
Желтая карточка
Ж. Брумадо
34'
Желтая карточка
В. Моберг
33'
ГОЛ! 2:0!
Н. Валлис
Пас отдал
F. Moller
28'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Брумадо
Пас отдал
Н. Валлис
25'
24'
Желтая карточка
С. Свендсен
Желтая карточка
K. Luijckx
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
5
Kees Luijckx
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
6
Frederik Moller
ЦЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
8
Филип Лесняк
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
7
Николай Валлис
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
4
Matti Lund Nielsen
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
9
Shkodran Maholli
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
4-3-4
29
Карстенсен
32
Алвес
6
5
18
Каалунд
8
Лесняк
21
Мадсен
6
Моберг
7
Валлис
74
Брумадо
22
Ромо
4-4-2
53
Кристенсен
4
6
Тверсков
4
7
Лаурсен
21
Трандарсон
23
18
29
Фрекьяер-Йенсен
9
7
Свендсен
6
Моберг
6
Бринк
6
Бринк
6
Моберг
8
Лесняк
9
9
8
Лесняк
74
Брумадо
11
11
74
Брумадо
7
Валлис
19
19
7
Валлис
21
Трандарсон
3
3
21
Трандарсон
7
Лаурсен
3
3
7
Лаурсен
7
Свендсен
11
Опондо
11
Опондо
7
Свендсен
Остались в запасе
Силькеборг
Оденсе
1
Оскар Хедвалль
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
30
Mande Sayouba
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
11
Александер Линд
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Силькеборг - Оденсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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