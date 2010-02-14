Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Сент-Этьен
Бордо - Сент-Этьен: обзор матча 14 февраля 2010
Бордо
14.02.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Этьен
13'
М. Шамах
29'
Вендел
80'
Вендел
45'
Б. Сако
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Сент-Этьен
Замена
С. Монсоро
️️️️
Й. Беналуан
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Л. Перрен
ГОЛ! 3:1!
Вендел
Пас отдал
Й. Гуффран
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Я. Плашил
Замена
К. Миральяс
️️️️
Б. Сако
Замена
Г. Сертик
️️️️
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
Я. Плашил
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Б. Саного
ГОЛ! 2:1!
Б. Сако
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 2:0!
Вендел
Желтая карточка
М. Дабо
20'
Желтая карточка
П. Диакате
ГОЛ! 1:0!
М. Шамах
Пас отдал
Вендел
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
13
Микаэль Сиани
ЛЗ
21
Матье Шальме
ЦЗ
27
Марк Планюс
(К)
ЦЗ
14
Бенуа Тремулинас
ПЗ
6
Фернандо
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
17
Вендел
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
22
Людовик Сане
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
15
Папе Диакате
ЛЗ
35
Мухамаду Дабо
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ПЗ
29
Йоан Беналуан
ЛП
8
Блейз Матюиди
(К)
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
28
Бубакар Саного
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-4-2
16
Каррассо
13
Сиани
21
Шальме
27
Планюс
14
Тремулинас
6
Фернандо
8
Гуркюфф
17
Вендел
18
Плашил
27
Шамах
22
Сане
4-3-1-2
40
Жано
24
Перрен
35
Дабо
8
Н'Дав
15
Диакате
8
Матюиди
20
Сако
29
Беналуан
10
Пайет
97
Ривьер
28
Саного
8
Гуркюфф
22
Сертик
22
Сертик
8
Гуркюфф
18
Плашил
94
Гуффран
94
Гуффран
18
Плашил
29
Беналуан
6
Монсоро
6
Монсоро
29
Беналуан
28
Саного
18
Бергессио
18
Бергессио
28
Саного
20
Сако
87
Миральяс
87
Миральяс
20
Сако
Остались в запасе
Бордо
Сент-Этьен
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
1
Венсан Планте
ВР
17
Аугусто Фернандес
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Ален Перрен
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
17
Аугусто Фернандес
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча Бордо - Сент-Этьен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Бордо
Сент-Этьен
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+