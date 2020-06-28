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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Белшина
Рух - Белшина: обзор матча 28 июня 2020
Рух
28.06.2020, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Белшина
12'
А. Диалло
43'
Я. Орешкевич
45'
В. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Белшина
Замена
О. Никифоренко
️️️️
А. Концевой
78'
74'
Замена
A. Bezhonov
️️️️
С. Глебко
72'
Желтая карточка
М. Башилов
69'
Желтая карточка
E. Skoblikov
57'
Замена
D. Rekish
️️️️
N.
54'
Замена
E. Skoblikov
️️️️
N. Rochev
ГОЛ! 3:0!
В. Васильев
45'
ГОЛ! 2:0!
Я. Орешкевич
43'
Желтая карточка
С. Тихоновский
41'
39'
Желтая карточка
С. Глебко
Желтая карточка
M. Chizh
35'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
А. Диалло
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Диалло
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
25
Роман Степанов
ВР
0
V. Gajduchik
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Белшина
30
Михаил Башилов
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
23
Владислав Соланович
ЦП
0
R. Salimov
ЦФ
13
Алексей Харитонович
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
28
Nivaldo
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
31
Saviour Nwafor
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Белшина
24
Sergey Turanok
ВР
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
0
E. Skoblikov
ЦП
4-3-1-2
25
Степанов
0
0
90
Мигунов
59
Колпачук
26
Тихоновский
0
80
Концевой
47
Васильев
91
Диалло
19
Богомольский
3-2-1-5
69
32
Ясюкевич
19
Кучинский
30
Башилов
3
Одеойибо
23
Соланович
0
28
17
Глебко
0
13
Харитонович
80
Концевой
82
Никифоренко
82
Никифоренко
80
Концевой
91
Диалло
15
Орешкевич
15
Орешкевич
91
Диалло
17
Глебко
7
7
17
Глебко
28
0
0
28
69
0
0
69
Остались в запасе
Рух
Белшина
21
Александр Нечаев
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
31
Saviour Nwafor
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
24
Sergey Turanok
ВР
88
Maksim Grek
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
31
Saviour Nwafor
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
24
Sergey Turanok
ВР
88
Maksim Grek
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Рух - Белшина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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