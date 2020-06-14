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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Витебск
Рух - Витебск: обзор матча 14 июня 2020
Рух
14.06.2020, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Витебск
10'
Й. Николаеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Витебск
89'
Желтая карточка
Ж. Сезар
86'
Замена
️️️️
Й. Николаеску
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
А. Мигунов
85'
Желтая карточка
Д. Гречихо
80'
80'
Замена
Р. Теверов
️️️️
А. Матвеенко
Желтая карточка
V. Gajduchik
77'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
А. Концевой
76'
Вторая желтая
O. Kovtun
65'
Желтая карточка
O. Kovtun
61'
Замена
Е. Богомольский
️️️️
П. Седько
46'
35'
Желтая карточка
С. Волков
Желтая карточка
П. Седько
24'
10'
ГОЛ! 0:1!
Й. Николаеску
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
25
Роман Степанов
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
80
Артем Концевой
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Витебск
91
Павел Назаренко
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
D. Chalov
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
30
Артем Сороко
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
0
G. Andronic
ЦП
19
Егор Богомольский
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Витебск
17
Артур Кац
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
4-3-2-1
25
Степанов
59
Колпачук
0
90
Мигунов
0
80
Концевой
26
Тихоновский
19
Гречихо
26
Седько
47
Васильев
91
Диалло
3-2-2-1-3
4
Скитов
0
6
Сезар
91
Назаренко
25
5
Волков
0
11
Гуренко
11
Матвеенко
98
Николаеску
30
Сороко
80
Концевой
82
Никифоренко
82
Никифоренко
80
Концевой
90
Мигунов
15
Орешкевич
15
Орешкевич
90
Мигунов
26
Седько
19
Богомольский
19
Богомольский
26
Седько
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
11
Матвеенко
9
Теверов
9
Теверов
11
Матвеенко
Остались в запасе
Рух
Витебск
21
Александр Нечаев
ВР
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
0
G. Andronic
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
17
Артур Кац
ЦЗ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
0
G. Andronic
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
17
Артур Кац
ЦЗ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Рух - Витебск
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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