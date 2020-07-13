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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Трабзонспор
Денизлиспор - Трабзонспор: обзор матча 13 июля 2020
Денизлиспор
13.07.2020, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Трабзонспор
46'
H. Sacko
84'
О. Эступиньян
14'
К. Экубан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Трабзонспор
90'
+4
Желтая карточка
К. Экубан
90'
+4
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
Замена
M. Kibong Mbamba
️️️️
I. Aissati
90'
+2
87'
Замена
K. KilinÃ§
️️️️
А. Пармак
ГОЛ! 2:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
O. Sahan
84'
83'
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
Ж. Перейра
83'
Замена
Гильерме
️️️️
А. Омюр
Замена
O. Sahan
️️️️
H. Sacko
78'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
H. Rodallega
73'
Замена
Ã. Ãek
️️️️
R. Niyaz
73'
69'
Замена
Б. Ндиайе
️️️️
Х. Соса
64'
Желтая карточка
Х. Соса
ГОЛ! 1:1!
H. Sacko
Пас отдал
З. Явру
46'
Замена
О. Онази
️️️️
Р. Муравски
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Экубан
Пас отдал
А. Омюр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Ismail Aissati
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Денизлиспор
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
12
Гильерме
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
4-4-2
1
18
Явру
22
21
15
5
Сакей
22
Муравски
9
10
11
20
4-4-2
1
Чакир
5
Хосейни
3
Да Кошта
57
Новак
27
Перейра
7
Соса
33
Омюр
81
Экубан
6
Пармак
9
Нвакаеме
9
Серлот
20
60
60
20
10
6
6
10
22
Муравски
12
Онази
12
Онази
22
Муравски
9
70
70
9
11
19
Эступиньян
19
Эступиньян
11
27
Перейра
22
Черекчи
22
Черекчи
27
Перейра
33
Омюр
12
Гильерме
12
Гильерме
33
Омюр
7
Соса
5
Ндиайе
5
Ндиайе
7
Соса
6
Пармак
67
67
6
Пармак
Остались в запасе
Денизлиспор
Трабзонспор
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Денизлиспор - Трабзонспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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