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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Газиантеп
Денизлиспор - Газиантеп: обзор матча 03 июля 2020
Денизлиспор
03.07.2020, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Газиантеп
24'
Г. Вурал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Газиантеп
88'
Замена
M. Çelik
️️️️
О. Кайоде
88'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Максим
Замена
О. Онази
️️️️
R. Niyaz
87'
Замена
H. Sacko
️️️️
O. Yilmaz
81'
78'
Желтая карточка
К. Эзер
73'
Замена
J.
️️️️
Г. Вурал
Замена
S. SahintÃ¼rk
️️️️
Р. Муравски
66'
Желтая карточка
O. Yilmaz
53'
Замена
Ã. Ãek
️️️️
T. Lopes
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Вурал
Пас отдал
А. Максим
Желтая карточка
M. Yumlu
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
25
Tolgahan Acar
ВР
2
Tiago Lopes
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Ismail Aissati
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
Газиантеп
1
Haydar Yilmaz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
6
Jefferson
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
3-2-2-3
25
15
21
18
Явру
22
2
22
Муравски
10
11
19
Эступиньян
20
3-2-3-1
19
Гювенк
12
77
Джейлан
3
Джилободжи
14
Тошка
77
Вурал
44
Максим
18
10
Эзер
80
Кайоде
2
60
60
2
20
12
Онази
12
Онази
20
22
Муравски
11
11
22
Муравски
15
9
9
15
77
Вурал
6
6
77
Вурал
44
Максим
8
Соялп
8
Соялп
44
Максим
80
Кайоде
88
88
80
Кайоде
Остались в запасе
Денизлиспор
Газиантеп
5
Исаак Сакей
ЦП
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
1
Haydar Yilmaz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
Остались в запасе
5
Исаак Сакей
ЦП
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
Остались в запасе
1
Haydar Yilmaz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
Статистика матча Денизлиспор - Газиантеп
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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