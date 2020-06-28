Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Кайсериспор
Сивасспор - Кайсериспор: обзор матча 28 июня 2020
Сивасспор
28.06.2020, воскресенье, 18:30
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Кайсериспор
45+2'
H. HÃ¼seyin Acar
83'
Б. Менса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Кайсериспор
89'
Желтая карточка
М. Лопеш
83'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Менса
77'
Замена
М. Лопеш
️️️️
H. HÃ¼seyin Acar
76'
Желтая карточка
Я. Субаши
73'
Желтая карточка
M. Mesanovic
Желтая карточка
З. Эрдал
73'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
М. Хакан Яндас
70'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
М. Ятабаре
70'
69'
Замена
️️️️
П. Энрике
Замена
А. Коне
️️️️
F.
60'
Замена
З. Эрдал
️️️️
Ф. Аксой
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
H. HÃ¼seyin Acar
Пас отдал
П. Энрике
Желтая карточка
Ф. Аксой
37'
28'
Замена
Я. Субаши
️️️️
B. Rienstra
13'
Желтая карточка
Б. Менса
Пенальти не реализован!
М. Хакан Яндас
12'
Желтая карточка
Д. Османпаша
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
24
Mert Kula
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
19
Omer Uzun
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
4-3-3
30
Самасса
87
Гойано
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
8
Яндас
20
Аксой
6
Клаудемир
11
9
Ятабаре
11
Килинк
3-1-4-2
1
22
3
38
15
Кампаньяро
8
7
Энрике
43
Менса
97
0
9
20
Аксой
58
Эрдал
58
Эрдал
20
Аксой
8
Яндас
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
8
Яндас
11
2
Коне
2
Коне
11
9
Ятабаре
32
Шкулетич
32
Шкулетич
9
Ятабаре
8
13
Лопеш
13
Лопеш
8
38
3
Субаши
3
Субаши
38
Остались в запасе
Сивасспор
Кайсериспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Месут Баккал
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
19
Omer Uzun
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
19
Omer Uzun
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Сивасспор - Кайсериспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Кайсериспор
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+