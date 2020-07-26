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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Люцерн
Янг Бойз - Люцерн: обзор матча 26 июля 2020
Янг Бойз
26.07.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Люцерн
72'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Люцерн
87'
Желтая карточка
S. Grether
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ж. Лефор
80'
79'
Замена
L. Lang
️️️️
D. Mistrafovic
Желтая карточка
М. Сулеймани
74'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Эбишер
72'
Замена
М. Нгамале
️️️️
М. Элиа
70'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
К. Фасснахт
70'
70'
Замена
M. Marleku
️️️️
П. Шурпф
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Д. Гаудино
62'
Желтая карточка
В. Сьерро
50'
44'
Желтая карточка
М. Бюрки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
19
Francesco Margiotta
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
7
Марвин Шпильманн
ЦП
Люцерн
30
Ардон Яшари
ОП
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
70
Julian Herrmann
ЦФ
39
Mark Marleku
ЦФ
72
Nenad Zivkovic
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
4-4-2
1
21
Лефор
28
Лустенбергер
5
Камара
17
Джанко
20
Эбишер
4
Сьерро
10
Гаудино
16
Фасснахт
17
Нсаме
12
Элиа
3-2-4-1
27
Мюллер
24
Сидлер
25
Какабадзе
17
5
Кнежевич
23
Бюрки
10
Шульц
42
Воца
20
11
Шурпф
19
21
Лефор
3
Лотомба
3
Лотомба
21
Лефор
12
Элиа
13
Нгамале
13
Нгамале
12
Элиа
10
Гаудино
10
Сулеймани
10
Сулеймани
10
Гаудино
16
Фасснахт
7
Шпильманн
7
Шпильманн
16
Фасснахт
11
Шурпф
39
39
11
Шурпф
20
71
71
20
Остались в запасе
Янг Бойз
Люцерн
40
Дарио Марцино
ВР
35
Кристофер Мартинс
ОП
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
70
Julian Herrmann
ЦФ
30
Ардон Яшари
ОП
72
Nenad Zivkovic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
35
Кристофер Мартинс
ОП
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
70
Julian Herrmann
ЦФ
30
Ардон Яшари
ОП
72
Nenad Zivkovic
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Янг Бойз - Люцерн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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