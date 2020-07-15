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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Серветт
Янг Бойз - Серветт: обзор матча 15 июля 2020
Янг Бойз
15.07.2020, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
4 : 2
Завершен
Серветт
45+4'
К. Фасснахт
61'
М. Элиа
90+3'
Ж. Нсаме (П)
44'
K. Koné
68'
Г. Кюи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Серветт
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ж. Нсаме
90'
+3
Желтая карточка
В. Сьерро
80'
79'
Замена
A. Maccoppi
️️️️
Г. Ондуа
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Элиа
76'
Замена
М. Нгамале
️️️️
М. Сулеймани
76'
68'
ГОЛ! 2:2!
Г. Кюи
Пас отдал
К. Имери
64'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Б. Кеспедес
ГОЛ! 2:1!
М. Элиа
Пас отдал
М. Сулеймани
61'
Желтая карточка
М. Камара
48'
ГОЛ! 1:1!
К. Фасснахт
Пас отдал
У. Гарсия
45'
+4
44'
ГОЛ! 0:1!
K. Koné
Пас отдал
К. Имери
Замена
Н. Бюрги
️️️️
Ф. Лустенбергер
41'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ж. Лефор
33'
20'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
D. Iapichino
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
7
Марвин Шпильманн
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
26
Ноа Хенчоз
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
39
Alexis Martial
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-1-3-2
16
фон Бальмус
21
Лефор
28
Лустенбергер
5
Камара
3
Лотомба
35
Мартинс
10
Сулеймани
4
Сьерро
16
Фасснахт
17
Нсаме
12
Элиа
4-1-4-1
32
Фрик
23
Сассо
19
32
Сотье
4
Руй
30
Имери
5
Ондуа
9
Стеванович
8
Конья
10
Кеспедес
20
21
Лефор
25
Гарсия
25
Гарсия
21
Лефор
10
Сулеймани
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Сулеймани
28
Лустенбергер
5
Бюрги
5
Бюрги
28
Лустенбергер
12
Элиа
10
Гаудино
10
Гаудино
12
Элиа
19
3
Вуйоз
3
Вуйоз
19
5
Ондуа
14
14
5
Ондуа
10
Кеспедес
99
Кюи
99
Кюи
10
Кеспедес
Остались в запасе
Янг Бойз
Серветт
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
7
Марвин Шпильманн
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
26
Ноа Хенчоз
ЦЗ
39
Alexis Martial
ЦФ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
7
Марвин Шпильманн
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
26
Ноа Хенчоз
ЦЗ
39
Alexis Martial
ЦФ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Янг Бойз - Серветт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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