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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Янг Бойз
Базель - Янг Бойз: обзор матча 11 июля 2020
Базель
11.07.2020, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Янг Бойз
13'
С. Кампо
48'
А. Кабрал
61'
А. Кабрал
66'
Ж. Нсаме
70'
К. Фасснахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Янг Бойз
Желтая карточка
Й. Омлин
90'
+5
90'
+5
Пенальти не реализован!
М. Сулеймани
Замена
Рамирес
️️️️
Б. Риверос
84'
Замена
К. Адеми
️️️️
А. Кабрал
83'
82'
Вторая желтая
М. Эбишер
81'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
К. Фасснахт
Желтая карточка
С. Видмер
76'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
А. Пулулу
73'
70'
ГОЛ! 3:2!
К. Фасснахт
Пас отдал
М. Эбишер
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
Т. Джака
70'
66'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Нсаме
ГОЛ! 3:0!
А. Кабрал
Пас отдал
В. Штокер
61'
Желтая карточка
Э. Джемерт
55'
51'
Желтая карточка
Ж. Лотомба
49'
Желтая карточка
М. Эбишер
ГОЛ! 2:0!
А. Кабрал
Пас отдал
В. Штокер
48'
Замена
Б. Риверос
️️️️
Р. Петретта
46'
46'
Замена
М. Элиа
️️️️
М. Нгамале
46'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Д. Гаудино
46'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
С. Джанко
32'
Желтая карточка
С. Джанко
Желтая карточка
А. Пулулу
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Кампо
Пас отдал
А. Пулулу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Янг Бойз
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
7
Марвин Шпильманн
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
4-4-1-1
1
Омлин
18
Петретта
5
Джемерт
15
Альдрете
30
Видмер
34
Джака
14
Штокер
10
Кампо
20
Фрай
9
Пулулу
19
Кабрал
3-2-3-1-1
16
фон Бальмус
28
Лустенбергер
15
Зесигер
5
Камара
17
Джанко
3
Лотомба
16
Фасснахт
20
Эбишер
10
Гаудино
13
Нгамале
17
Нсаме
34
Джака
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
34
Джака
18
Петретта
15
Риверос
15
Риверос
18
Петретта
Риверос
7
Рамирес
7
Рамирес
Риверос
19
Кабрал
9
Адеми
9
Адеми
19
Кабрал
9
Пулулу
11
Оберлен
11
Оберлен
9
Пулулу
17
Джанко
21
Лефор
21
Лефор
17
Джанко
13
Нгамале
12
Элиа
12
Элиа
13
Нгамале
10
Гаудино
10
Сулеймани
10
Сулеймани
10
Гаудино
16
Фасснахт
7
Шпильманн
7
Шпильманн
16
Фасснахт
Остались в запасе
Базель
Янг Бойз
24
Тициан Туши
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
Главный тренер
Марсель Коллер
35
Кристофер Мартинс
ОП
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
24
Тициан Туши
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
Остались в запасе
35
Кристофер Мартинс
ОП
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Базель - Янг Бойз
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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