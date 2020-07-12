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Материалы

Атлетико - Бетис

11.07.2020, Суббота, 23:00 мск Испания. Примера, 36 тур Атлетико - Бетис
Испания. Примера (2019/2020)
18 тур
22 декабря, воскресенье 18:00 Бетис 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2018/2019)
22 тур
3 февраля, воскресенье 18:15 Бетис 1:0 Атлетико
8 тур
7 октября, воскресенье 17:15 Атлетико 1:0 Бетис
Испания. Примера (2017/2018)
34 тур
22 апреля, воскресенье 21:45 Атлетико 0:0 Бетис
15 тур
10 декабря, воскресенье 18:15 Бетис 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 21:00 Бетис 1:1 Атлетико
18 тур
14 января, суббота 20:30 Атлетико 1:0 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
2 апреля, суббота 17:00 Атлетико 5:1 Бетис
12 тур
22 ноября, воскресенье 22:30 Бетис 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 20:00 Бетис 0:2 Атлетико
10 тур
27 октября, воскресенье 23:59 Атлетико 5:0 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
3 февраля, воскресенье 23:59 Атлетико 1:0 Бетис
3 тур
26 сентября, среда 23:00 Бетис 2:4 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
ответный матч		 24 января, четверг 23:00 Бетис 1:1 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
первый матч		 18 января, пятница 01:00 Атлетико 2:0 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
29 апреля, воскресенье 21:45 Бетис 2:2 Атлетико
17 тур
18 декабря, воскресенье 15:00 Атлетико 0:2 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье 23:00 Бетис 0:2 Атлетико
15 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Атлетико 2:0 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
33 тур
19 апреля, суббота 22:00 Атлетико 1:3 Бетис
14 тур
2 декабря, воскресенье 21:00 Бетис 0:2 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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