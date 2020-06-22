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Судьи
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Материалы

Вильярреал - Севилья

22.06.2020, Понедельник, 20:30 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Испания. Примера, 31 тур Вильярреал - Севилья
Испания. Примера (2019/2020)
17 тур
15 декабря, воскресенье 20:30 Севилья 1:2 Вильярреал
Испания. Примера (2018/2019)
24 тур
17 февраля, воскресенье 20:30 Вильярреал 3:0 Севилья
2 тур
26 августа, воскресенье 21:15 Севилья 0:0 Вильярреал
Испания. Примера (2017/2018)
32 тур
14 апреля, суббота 14:00 Севилья 2:2 Вильярреал
13 тур
26 ноября, воскресенье 20:30 Вильярреал 2:3 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
21 тур
5 февраля, воскресенье 14:00 Севилья 0:0 Вильярреал
2 тур
28 августа, воскресенье 23:15 Вильярреал 0:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Севилья 4:2 Вильярреал
10 тур
31 октября, суббота 20:15 Вильярреал 2:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Вильярреал 0:2 Севилья
9 тур
26 октября, воскресенье 21:00 Севилья 2:1 Вильярреал
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 19 марта, четверг 23:05 Севилья 2:1 Вильярреал
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 12 марта, четверг 23:05 Вильярреал 1:3 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Вильярреал
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Вильярреал 1:2 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 1:2 Вильярреал
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Вильярреал 2:2 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
24 апреля, воскресенье 23:00 Севилья 3:2 Вильярреал
14 тур
5 декабря, воскресенье 21:00 Вильярреал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 18 января, вторник 23:55 Севилья 3:0 Вильярреал
1/4 финала
ответный матч		 12 января, среда 22:00 Вильярреал 3:3 Севилья
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 21:00 Вильярреал 3:0 Севилья
10 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Севилья 3:2 Вильярреал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 23:55 Вильярреал 0:2 Севилья
15 тур
14 декабря, воскресенье 21:00 Севилья 1:0 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
31 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:0 Вильярреал
12 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Вильярреал 3:2 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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