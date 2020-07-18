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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Боавишта
Фамаликан - Боавишта: обзор матча 18 июля 2020
Фамаликан
18.07.2020, суббота, 23:15
Португалия. Примейра, 33 тур
2 : 2
Завершен
Боавишта
9'
Т. Мартинес
45+1'
Ф. Мартинш (П)
62'
Кассиано
73'
A. Bueno (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Боавишта
90'
+4
Замена
Л. Сантуш
️️️️
П. Паула
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Мартинес
86'
84'
Замена
️️️️
Кассиано
84'
Замена
N. Stojiljkovic
️️️️
Г. Сауэр
84'
Замена
М. Рейзинью
️️️️
A. Bueno
Замена
A. Silva
️️️️
Д. Гонсалвеш
82'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
A. Bueno
70'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
M.
Желтая карточка
R. Miranda
64'
62'
ГОЛ! 2:1!
Кассиано
Пас отдал
П. Паула
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Мартинш
45'
+1
31'
Желтая карточка
П. Паула
21'
Желтая карточка
Карраша
18'
Желтая карточка
Я. Ака
ГОЛ! 1:0!
Т. Мартинес
Пас отдал
Д. Гонсалвеш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Боавишта
23
Элтон Лейте
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
22
Ricardo Costa
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
14
Alberto Bueno
ЦФ
9
Mateus
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Фамаликан
1
Rafael Defendi
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
0
Idris
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
21
Fernando Cardozo
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Алвес
12
Пинту
21
13
Коли
5
Риччели
10
Рачич
28
Гонсалвеш
12
Ассунсао
10
Мартинш
7
Гонсалвеш
11
Мартинес
3-4-3
23
Лейте
4
Фабиано
22
3
27
Паула
7
Сауэр
79
Ака
27
Карраша
90
Кассиано
9
14
7
Гонсалвеш
33
33
7
Гонсалвеш
11
Мартинес
33
Силва
33
Силва
11
Мартинес
27
Паула
77
Сантуш
77
Сантуш
27
Паула
14
7
Рейзинью
7
Рейзинью
14
7
Сауэр
19
19
7
Сауэр
9
19
Тавареш
19
Тавареш
9
Остались в запасе
Фамаликан
Боавишта
1
Rafael Defendi
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Рафаэль Бракали
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
0
Idris
ЦП
21
Fernando Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
1
Rafael Defendi
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
0
Idris
ЦП
21
Fernando Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Фамаликан - Боавишта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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