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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Портимоненси
Пасуш де Феррейра - Портимоненси: обзор матча 20 июля 2020
Пасуш де Феррейра
20.07.2020, понедельник, 19:00
Португалия. Примейра, 33 тур
2 : 1
Завершен
Портимоненси
7'
Б. Сантос
41'
Денилсон
17'
M. (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Портимоненси
90'
Желтая карточка
H.
89'
Желтая карточка
Денер
Замена
Маракас
️️️️
Педринью
88'
80'
Замена
K. Anzai
️️️️
В. Роша
Замена
Уилтон
️️️️
Э. Феррейра
69'
Замена
М. Диаби
️️️️
С. Эустакиу
69'
61'
Замена
Б. Кошта
️️️️
J. Tavares
61'
Замена
️️️️
А. Боа Морте
59'
Желтая карточка
В. Роша
46'
Замена
J. MartÃnez
️️️️
R. Vaz Te
Желтая карточка
M.
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Денилсон
41'
Желтая карточка
С. Эустакиу
37'
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
M.
ГОЛ! 1:0!
Б. Сантос
Пас отдал
Э. Феррейра
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
87
Ricardo Ribeiro
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
8
Педринью
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
29
Vasco Rocha
ЦП
7
Жоау Амарал
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Портимоненси
71
Суичи Гонда
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
13
Денер
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
10
Табата
ПВ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Пасуш де Феррейра
23
Marco Sousa
ВР
6
Bruno Teles
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
9
Уилтон
ЦФ
8
Welthon
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
15
Jackson MartÃnez
ЦФ
3-4-3
87
5
Рябчук
2
Баксиньо
44
30
Сантос
46
Эустакиу
29
8
Педринью
7
Феррейра
10
Денилсон
7
Амарал
4-4-1-1
71
Гонда
5
Канде
6
4
Роша
36
Поссиньоло
33
Фернандес
12
10
Боа Морте
13
Денер
10
Табата
0
8
Педринью
26
Маракас
26
Маракас
8
Педринью
46
Эустакиу
44
Диаби
44
Диаби
46
Эустакиу
7
Феррейра
9
Уилтон
9
Уилтон
7
Феррейра
4
Роша
2
2
4
Роша
12
28
Кошта
28
Кошта
12
0
15
15
0
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Портимоненси
20
Матшой Джалу
АП
23
Marco Sousa
ВР
6
Bruno Teles
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
8
Welthon
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
9
Моанад Али
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
20
Матшой Джалу
АП
23
Marco Sousa
ВР
6
Bruno Teles
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
8
Welthon
ЦФ
Остались в запасе
9
Моанад Али
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Портимоненси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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