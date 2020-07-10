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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Брага
Пасуш де Феррейра - Брага: обзор матча 10 июля 2020
Пасуш де Феррейра
10.07.2020, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 5
Завершен
Брага
78'
Уилтон
3'
Паулинью (П)
34'
Паулинью (П)
38'
Паулинью
47'
Р. Орта
89'
Галено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Брага
89'
ГОЛ! 1:5!
Галено
Пас отдал
А. Орта
82'
Желтая карточка
Б. Вильсон
79'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Паулинью
79'
Замена
Галено
️️️️
Тринкау
79'
Замена
Р. Фонте
️️️️
Р. Орта
ГОЛ! 1:4!
Уилтон
Пас отдал
Э. Феррейра
78'
73'
Замена
Б. Вильсон
️️️️
Б. Виана
71'
Желтая карточка
П. Амадор
Замена
Уилтон
️️️️
Ж. Амарал
65'
65'
Замена
А. Руис
️️️️
Ж. Палинья
Замена
Денилсон
️️️️
D. Tanque
55'
47'
ГОЛ! 0:4!
Р. Орта
Пас отдал
Паулинью
Замена
М. Баксиньо
️️️️
Маракас
46'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Педринью
46'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Карлос
46'
38'
ГОЛ! 0:3!
Паулинью
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Паулинью
30'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Желтая карточка
Педринью
28'
Желтая карточка
Маракас
28'
Желтая карточка
С. Эустакиу
14'
Желтая карточка
Л. Карлос
12'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Паулинью
Желтая карточка
О. Рябчук
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
87
Ricardo Ribeiro
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
8
Педринью
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
7
Жоау Амарал
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Брага
1
Матеус
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Пасуш де Феррейра
23
Marco Sousa
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
6
Bruno Teles
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
29
Vasco Rocha
ЦП
8
Welthon
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Брага
82
Eduardo
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
13
Галено
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
3-5-2
87
5
Рябчук
26
Маракас
44
30
Сантос
46
Эустакиу
8
Педринью
7
22
Карлос
99
7
Амарал
4-1-2-1-2
1
Матеус
47
Эшгайю
6
Карму
2
Виана
5
Амадор
6
Палинья
6
Орта
15
Франсержио
21
Орта
7
Тринкау
26
Паулинью
26
Маракас
2
Баксиньо
2
Баксиньо
26
Маракас
22
Карлос
44
Диаби
44
Диаби
22
Карлос
7
Амарал
9
Уилтон
9
Уилтон
7
Амарал
99
10
Денилсон
10
Денилсон
99
8
Педринью
7
Феррейра
7
Феррейра
8
Педринью
7
Тринкау
13
Галено
13
Галено
7
Тринкау
2
Виана
43
Вильсон
43
Вильсон
2
Виана
26
Паулинью
7
Новейш
7
Новейш
26
Паулинью
6
Палинья
9
Руис
9
Руис
6
Палинья
21
Орта
17
Фонте
17
Фонте
21
Орта
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Брага
23
Marco Sousa
ВР
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
8
Welthon
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
11
Леандру Санка
ПВ
70
Фабиано Силва
ПЗ
82
Eduardo
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
23
Marco Sousa
ВР
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
8
Welthon
ЦФ
Остались в запасе
11
Леандру Санка
ПВ
70
Фабиано Силва
ПЗ
82
Eduardo
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Брага
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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