Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Санта-Клара
Боавишта - Санта-Клара: обзор матча 28 июня 2020
Боавишта
28.06.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 29 тур
1 : 0
Завершен
Санта-Клара
14'
L. Tagliapietra
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Санта-Клара
Замена
R. Costa
️️️️
П. Паула
90'
+1
88'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
Замена
N. Stojiljkovic
️️️️
Кассиано
81'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
A. Bueno
76'
Замена
Н. Обиора
️️️️
Г. Сауэр
76'
Желтая карточка
Я. Ака
73'
71'
Замена
Z. Manuel
️️️️
Линкольн
71'
Замена
D. Salomao
️️️️
C.
Желтая карточка
П. Паула
64'
62'
Желтая карточка
О. Рашид
60'
Замена
О. Рашид
️️️️
З. Сануси
60'
Замена
К. Жуниор
️️️️
Нене
60'
Замена
T. Santana
️️️️
Кризан
ГОЛ! 1:0!
L. Tagliapietra
Пас отдал
A. Bueno
14'
Желтая карточка
Кассиано
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
23
Элтон Лейте
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
21
Fernando Cardozo
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Линкольн
ЦП
18
Нене
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
10
Costinha
ЦП
24
Mamadu Cande
ЦП
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
22
Ricardo Costa
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
0
Idris
ЦП
40
Нванкво Обиора
ЦП
9
Mateus
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Санта-Клара
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
3-4-3
23
Лейте
4
Фабиано
3
23
Марлон
27
Карраша
79
Ака
7
Сауэр
27
Паула
14
90
Кассиано
21
4-5-1
99
5
15
Кардосо
95
Санья
12
Сануси
18
Линкольн
88
10
24
18
Нене
9
Кризан
27
Паула
22
22
27
Паула
7
Сауэр
40
Обиора
40
Обиора
7
Сауэр
90
Кассиано
19
19
90
Кассиано
14
19
Тавареш
19
Тавареш
14
12
Сануси
23
Рашид
23
Рашид
12
Сануси
18
Нене
13
Жуниор
13
Жуниор
18
Нене
10
0
0
10
9
Кризан
9
9
9
Кризан
18
Линкольн
70
70
18
Линкольн
Остались в запасе
Боавишта
Санта-Клара
1
Рафаэль Бракали
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
0
Idris
ЦП
9
Mateus
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
0
Idris
ЦП
9
Mateus
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Остались в запасе
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Боавишта - Санта-Клара
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
Новости команд
Все
Боавишта
Санта-Клара
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+