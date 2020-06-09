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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Фамаликан
Жил Висенте - Фамаликан: обзор матча 09 июня 2020
Жил Висенте
09.06.2020, вторник, 23:00
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 3
Завершен
Фамаликан
77'
H. Vieira
12'
Ф. Мартинш (П)
42'
Д. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Фамаликан
Желтая карточка
Э. Гомеш
88'
Замена
Z. Naidji
️️️️
A. Pinto
82'
Замена
И. Барай
️️️️
Лоуренси
82'
79'
Замена
A. Silva
️️️️
Ф. Мартинш
ГОЛ! 1:2!
H. Vieira
Пас отдал
Э. Гомеш
77'
71'
Замена
Гуга
️️️️
R. Lameiras
Замена
В. Карвальо
️️️️
Ж. Афонсо
68'
Замена
H. Vieira
️️️️
Б. Краев
68'
51'
Желтая карточка
Ф. Мартинш
47'
Желтая карточка
R. Miranda
42'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гонсалвеш
Пас отдал
Т. Мартинес
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Мартинш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
23
Edwin Banguera
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Артур
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
3
William Soares
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Жил Висенте
94
Bruno
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
77
Ив Барай
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
24
Zakaria Naidji
ЦФ
10
Hugo Vieira
ЦФ
Фамаликан
1
Gabriel Souza
ВР
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
4-4-2
33
78
23
55
Гомеш
26
Фернандеш
6
Артур
3
23
Краев
21
Афонсо
91
Лима
7
Лоуренси
4-1-3-1-1
1
Алвес
5
Риччели
12
Пинту
21
3
Вильям
10
Рачич
28
Гонсалвеш
10
Мартинш
10
7
Гонсалвеш
11
Мартинес
21
Афонсо
6
Карвальо
6
Карвальо
21
Афонсо
7
Лоуренси
77
Барай
77
Барай
7
Лоуренси
78
24
24
78
23
Краев
10
10
23
Краев
10
6
Гуга
6
Гуга
10
10
Мартинш
33
33
10
Мартинш
Остались в запасе
Жил Висенте
Фамаликан
94
Bruno
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
1
Gabriel Souza
ВР
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
94
Bruno
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriel Souza
ВР
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Жил Висенте - Фамаликан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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