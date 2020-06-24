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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Сандефьорд
Стабек - Сандефьорд: обзор матча 24 июня 2020
Стабек
24.06.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сандефьорд
30'
А. Ханше-Ольсен
83'
У. Ветлесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Сандефьорд
90'
Замена
S. Mladenovic
️️️️
R.
Замена
Й. Исаксен
️️️️
Л. Касси
90'
ГОЛ! 2:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
О. Валакер Эдвардсен
83'
Замена
M. Lundal
️️️️
T. Lumanza
77'
72'
Замена
E. Valles
️️️️
Б. Вембангомо
60'
Вторая желтая
E. Palsson
56'
Желтая карточка
R.
48'
Желтая карточка
E. Palsson
47'
Замена
️️️️
Э. Бренден
47'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
G. Gibson
46'
Замена
Z. Eduardo
️️️️
К. Хансен
Желтая карточка
K. Hansen
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Ханше-Ольсен
Пас отдал
Э. Бохинен
30'
24'
Желтая карточка
Э. Бренден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Эрик Бренден
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
21
Magnus Lundal
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Сандефьорд
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
2-4-4
12
Сандберг
3
21
Ханше-Ольсен
32
Бохинен
10
Ветлесен
17
Касси
67
5
20
Эдвардсен
17
26
1-1-1-1-5
5
Вембангомо
19
Куртович
15
Бренден
99
Хансен
10
2
5
3
6
17
Касси
6
Исаксен
6
Исаксен
17
Касси
67
21
21
67
10
14
14
10
5
Вембангомо
4
4
5
Вембангомо
99
Хансен
8
8
99
Хансен
25
28
Гуссиас
28
Гуссиас
25
Остались в запасе
Стабек
Сандефьорд
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
18
Ромен Гэлл
ЦП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
18
Ромен Гэлл
ЦП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стабек - Сандефьорд
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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