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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Милан
Сассуоло - Милан: обзор матча 21 июля 2020
Сассуоло
21.07.2020, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Милан
42'
Ф. Капуто (П)
19'
З. Ибрагимович
45+2'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Милан
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ф. Капуто
89'
85'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
79'
Замена
Л. Билья
️️️️
И. Беннасер
79'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Х. Чалханоглу
76'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Ж. Бога
68'
61'
Желтая карточка
И. Беннасер
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
Д. Распадори
46'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
М. Мюлдюр
46'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Л. Гараслин
46'
46'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Т. Эрнандес
Вторая желтая
М. Бурабиа
45'
+7
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Х. Чалханоглу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Капуто
42'
38'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Желтая карточка
М. Локателли
34'
32'
Замена
М. Габбиа
️️️️
А. Романьоли
Желтая карточка
М. Бурабиа
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Х. Чалханоглу
11'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
А. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
4-1-2-1-2
47
Консильи
6
Марлон
13
Пелузо
13
Рожерио
18
Мюлдюр
5
Локателли
10
Бурабиа
17
Гараслин
10
Берарди
9
Капуто
18
Распадори
4-3-2-1
1
Доннарумма
13
Конти
24
Кьер
26
Романьоли
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
56
Салемакерс
9
Ребич
11
Ибрагимович
18
Мюлдюр
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
18
Мюлдюр
18
Распадори
4
Маньянелли
4
Маньянелли
18
Распадори
9
Капуто
25
Траоре
25
Траоре
9
Капуто
Бога
31
Джуричич
31
Джуричич
Бога
17
Гараслин
13
Бога
13
Бога
17
Гараслин
19
Эрнандес
93
Лаксальт
93
Лаксальт
19
Эрнандес
26
Романьоли
46
Габбиа
46
Габбиа
26
Романьоли
13
Конти
2
Калабрия
2
Калабрия
13
Конти
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
7
Бонавентура
20
Чалханоглу
10
Беннасер
6
Билья
6
Билья
10
Беннасер
Остались в запасе
Сассуоло
Милан
18
Джакомо Манцари
ЦФ
80
Стефано Турати
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
27
Рафаэль Леау
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
18
Джакомо Манцари
ЦФ
80
Стефано Турати
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сассуоло - Милан
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
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