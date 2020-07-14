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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 14 июля 2020
Шеффилд Уэнсдэй
14.07.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Й. Пелюпесси
90'
+1
78'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
С. Мунье
72'
Желтая карточка
Д. Хогг
Замена
А. Рич
️️️️
М. Луонго
71'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Д. Виндасс
71'
Замена
А. Да Крус
️️️️
А. Хант
58'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Д. Мерфи
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
35
Ben Hughes
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
43
Joel Coleman
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Уайлдсмит
31
28
Одубайо
8
Хант
12
Лис
27
10
Беннэн
7
10
Виндасс
23
Мерфи
21
Луонго
4-3-3
1
Лоссль
99
Чалоба
19
Стирмен
26
15
Тоффоло
6
Хогг
27
О'Брайен
32
Смит-Роу
9
Мунье
9
Грант
10
Качунга
23
Мерфи
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
23
Мерфи
21
Луонго
3
Рич
3
Рич
21
Луонго
8
Хант
9
Да Крус
9
Да Крус
8
Хант
10
Виндасс
9
Нухиу
9
Нухиу
10
Виндасс
9
Мунье
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
9
Мунье
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
6
Ciaran Brennan
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
35
Ben Hughes
ЦФ
1
Cameron Dawson
ВР
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
43
Joel Coleman
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
23
Collin Quaner
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
6
Ciaran Brennan
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
35
Ben Hughes
ЦФ
1
Cameron Dawson
ВР
29
Джордан Роудс
ЦП
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
23
Collin Quaner
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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