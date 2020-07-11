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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 11 июля 2020
Куинз Парк Рейнджерс
11.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 3
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
6'
D. Iorfa
45+1'
Д. Виндасс
78'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
78'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мерфи
Пас отдал
Б. Беннэн
75'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Д. Виндасс
61'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
А. Хант
Замена
И. Хаир
️️️️
О. Шодипо
60'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Д. Болл
60'
57'
Желтая карточка
М. Одубайо
55'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Да Крус
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Виндасс
Пас отдал
А. Да Крус
Желтая карточка
Д. Болл
35'
Замена
А. Оте
️️️️
К. Мастерсон
33'
30'
Желтая карточка
А. Хант
6'
ГОЛ! 0:1!
D. Iorfa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Àngel Rangel
ЦЗ
10
Илиас Хаир
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
15
Арамид Оте
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
35
Ben Hughes
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-2-4-1
1
Ламли
29
Какай
5
Барбе
23
Мастерсон
3
Мэннинг
26
Осайи-Самуэль
4
Болл
10
Эзе
5
10
Амос
30
Шодипо
3-2-4-1
33
Уайлдсмит
28
Одубайо
12
Лис
8
Хант
27
31
10
Виндасс
10
Беннэн
7
9
Да Крус
21
Луонго
4
Болл
47
Кларк
47
Кларк
4
Болл
30
Шодипо
10
Хаир
10
Хаир
30
Шодипо
23
Мастерсон
15
Оте
15
Оте
23
Мастерсон
8
Хант
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
8
Хант
9
Да Крус
23
Мерфи
23
Мерфи
9
Да Крус
10
Виндасс
9
Нухиу
9
Нухиу
10
Виндасс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй
16
Джо Габбинс
ЦЗ
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Àngel Rangel
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
6
Ciaran Brennan
ЦФ
35
Ben Hughes
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
1
Cameron Dawson
ВР
3
Адам Рич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
16
Джо Габбинс
ЦЗ
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Àngel Rangel
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Остались в запасе
6
Ciaran Brennan
ЦФ
35
Ben Hughes
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
1
Cameron Dawson
ВР
3
Адам Рич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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