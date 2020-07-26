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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Астон Вилла: обзор матча 26 июля 2020
Вест Хэм
26.07.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
85'
А. Ярмоленко
84'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Астон Вилла
90'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Трезеге
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
М. Нобл
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Райс
85'
84'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
Д. МакГинн
76'
Замена
М. Накамба
️️️️
К. Хурихейн
76'
Замена
К. Хаус
️️️️
Ф. Жилберт
68'
Замена
К. Дэвис
️️️️
М. Саматта
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Форнальс
67'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
51'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
46'
Замена
С. Аллер
️️️️
М. Антонио
46'
41'
Желтая карточка
М. Саматта
Желтая карточка
М. Антонио
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
24
Хота
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Фабиански
2
Джонсон
6
Диоп
21
Огбонна
2
Фредерикс
41
Райс
28
Соучек
16
Нобл
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-3-2-1
25
Рейна
24
Жилберт
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
7
МакГинн
15
Луис
14
Хурихейн
10
Грилиш
7
Трезеге
25
Саматта
16
Нобл
7
Андерсон
7
Андерсон
16
Нобл
8
Форнальс
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Форнальс
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
18
Антонио
22
Аллер
22
Аллер
18
Антонио
24
Жилберт
30
Хаус
30
Хаус
24
Жилберт
14
Хурихейн
6
Накамба
6
Накамба
14
Хурихейн
7
Трезеге
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
7
Трезеге
25
Саматта
9
Дэвис
9
Дэвис
25
Саматта
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
10
Ксанде Силва
ПВ
6
Конор Ковентри
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
19
Индиана Вассилев
ЛВ
24
Хота
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
6
Конор Ковентри
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Остались в запасе
19
Индиана Вассилев
ЛВ
24
Хота
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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