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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 12 июля 2020
Тоттенхэм
12.07.2020, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
19'
Х. Сон
81'
Т. Алдервейрелд
16'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
Замена
Э. Ламела
️️️️
Х. Сон
90'
+4
90'
Желтая карточка
Б. Сака
Желтая карточка
С. Бергвейн
87'
84'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
С. Колашинац
84'
Замена
С. Соареш
️️️️
Э. Бельерин
84'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
К. Тирни
Замена
О. Скипп
️️️️
Д. Ло Чельсо
84'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Моура
82'
ГОЛ! 2:1!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
Х. Сон
81'
Желтая карточка
Г. Уинкс
76'
70'
Замена
Б. Сака
️️️️
Н. Пепе
61'
Желтая карточка
Н. Пепе
Желтая карточка
Б. Дэвис
45'
+2
45'
Желтая карточка
А. Ляказетт
Желтая карточка
С. Орье
34'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
19'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
16'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
6
Санчес
92
Орье
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Сон
20
Ло Чельсо
7
Моура
9
Кейн
3-3-1-3
1
Мартинес
63
Тирни
4
Луис
13
Мустафи
2
Бельерин
34
Джака
23
Колашинац
25
Себальос
19
Пепе
91
Ляказетт
7
Обамеянг
20
Ло Чельсо
34
Скипп
34
Скипп
20
Ло Чельсо
7
Сон
9
Ламела
9
Ламела
7
Сон
7
Моура
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Моура
23
Колашинац
17
Нелсон
17
Нелсон
23
Колашинац
2
Бельерин
21
Соареш
21
Соареш
2
Бельерин
63
Тирни
28
Уиллок
28
Уиллок
63
Тирни
19
Пепе
7
Сака
7
Сака
19
Пепе
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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