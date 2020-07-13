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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 13 июля 2020
Манчестер Юнайтед
13.07.2020, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Саутгемптон
20'
М. Рэшфорд
23'
А. Марсьяль
12'
С. Армстронг
90+7'
М. Обафеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
М. Обафеми
Пас отдал
Я. Беднарек
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
90'
+1
87'
Замена
М. Обафеми
️️️️
О. Ромеу
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Б. Фернандеш
84'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Гринвуд
84'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Л. Шоу
75'
70'
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
С. Армстронг
64'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
Замена
Фред
️️️️
П. Погба
63'
56'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
53'
Желтая карточка
Д. Стивенс
44'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 2:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
Б. Фернандеш
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Марсьяль
20'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Армстронг
Пас отдал
Н. Редмонд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
4-4-2
29
МакКарти
5
Стивенс
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
17
Армстронг
28
Ингс
19
Адамс
11
Гринвуд
7
Джеймс
7
Джеймс
11
Гринвуд
23
Шоу
33
Уильямс
33
Уильямс
23
Шоу
8
Погба
7
Фред
7
Фред
8
Погба
8
Фернандеш
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Фернандеш
17
Армстронг
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
17
Армстронг
21
Ромеу
21
Обафеми
21
Обафеми
21
Ромеу
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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