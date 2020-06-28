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Уотфорд - Саутгемптон
Уотфорд - Саутгемптон: обзор матча 28 июня 2020
Уотфорд
28.06.2020, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Саутгемптон
79'
Я. Беднарек (АГ)
16'
Д. Ингс
70'
Д. Ингс
82'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Саутгемптон
Желтая карточка
К. Кэткарт
90'
+6
Желтая карточка
А. Дукуре
90'
+5
82'
ГОЛ! 1:3!
Д. Уорд-Проус
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Я. Беднарек
79'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
К. Фемения
79'
75'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Ш. Лонг
Замена
Х. Холебас
️️️️
А. Масина
74'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Р. Перейра
74'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
У. Хьюз
73'
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ингс
65'
Замена
С. Армстронг
️️️️
У. Смоллбоун
Желтая карточка
К. Доусон
32'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
У. Смоллбоун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Фостер
25
Масина
15
Доусон
20
Кэткарт
17
Фемения
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
7
Сарр
14
Дини
4-4-2
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
23
Вестергор
5
Бертранд
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
12
Смоллбоун
27
Редмонд
28
Ингс
7
Лонг
37
Перейра
9
Педро
9
Педро
37
Перейра
25
Масина
25
Холебас
25
Холебас
25
Масина
17
Фемения
23
Пуссетто
23
Пуссетто
17
Фемения
19
Хьюз
18
Уэлбек
18
Уэлбек
19
Хьюз
12
Смоллбоун
17
Армстронг
17
Армстронг
12
Смоллбоун
7
Лонг
19
Адамс
19
Адамс
7
Лонг
Остались в запасе
Уотфорд
Саутгемптон
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Уотфорд - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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