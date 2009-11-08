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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Бордо
Лилль - Бордо: обзор матча 08 ноября 2009
Лилль
08.11.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 0
Завершен
Бордо
70'
Й. Кабай
87'
Ф. Бальмон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Бордо
Желтая карточка
А. Диарра
Замена
Д. Вандам
️️️️
Э. Азар
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Бальмон
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
Жуссие
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
Замена
Л. Туре
️️️️
П. Фро
ГОЛ! 1:0!
Й. Кабай
Замена
Я. Плашил
️️️️
Фернандо
Замена
Д. Белльон
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Ф. Берья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
6
Фернандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
4-3-2-1
1
Ландро
18
Берья
23
Рами
27
Шеджу
26
Дебюши
24
Мавуба
15
Бальмон
29
Кабай
27
Жервиньо
10
Азар
11
Фро
4-4-2
16
Каррассо
21
Шальме
27
Планюс
13
Сиани
14
Тремулинас
8
Гуркюфф
12
Диарра
6
Фернандо
20
Жуссие
27
Шамах
94
Гуффран
10
Азар
25
Вандам
25
Вандам
10
Азар
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
11
Фро
39
Туре
39
Туре
11
Фро
6
Фернандо
18
Плашил
18
Плашил
6
Фернандо
20
Жуссие
79
Кавенаги
79
Кавенаги
20
Жуссие
94
Гуффран
11
Белльон
11
Белльон
94
Гуффран
Остались в запасе
Лилль
Бордо
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Лилль - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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