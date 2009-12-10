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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Сент-Этьен
Лилль - Сент-Этьен: обзор матча 10 декабря 2009
Лилль
10.12.2009, четверг, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
4 : 0
Завершен
Сент-Этьен
33'
П. Фро
58'
Й. Кабай (П)
72'
Жервиньо
82'
А. Рами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Сент-Этьен
Замена
Л. Туре
️️️️
Л. Обраньяк
ГОЛ! 4:0!
А. Рами
Вторая желтая
Й. Беналуан
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Б. Сако
Замена
Р. Виттек
️️️️
Жервиньо
Желтая карточка
Й. Беналуан
ГОЛ! 3:0!
Жервиньо
Замена
М. Дабо
️️️️
С. Варро
Желтая карточка
Г. Н'Дав
Замена
С. Дюмон
️️️️
П. Фро
Замена
Д. Пайет
️️️️
Илан
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Кабай
ГОЛ! 1:0!
П. Фро
14'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Йоан Откер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Идрисс Саади
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-3-2-1
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
24
Мавуба
7
Обраньяк
29
Кабай
27
Жервиньо
10
Азар
11
Фро
3-4-3
40
Жано
27
Варро
29
Беналуан
8
Н'Дав
8
Ландрен
6
Фернандес
8
Матюиди
20
Сако
25
Илан
87
Миральяс
0
Дос Рейс
11
Фро
6
Дюмон
6
Дюмон
11
Фро
7
Обраньяк
39
Туре
39
Туре
7
Обраньяк
27
Жервиньо
33
Виттек
33
Виттек
27
Жервиньо
25
Илан
10
Пайет
10
Пайет
25
Илан
27
Варро
35
Дабо
35
Дабо
27
Варро
20
Сако
97
Ривьер
97
Ривьер
20
Сако
Остались в запасе
Лилль
Сент-Этьен
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Остались в запасе
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча Лилль - Сент-Этьен
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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